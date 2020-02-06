Kamu Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan: Allah siyasetçileri affetsin

06 Şubat 2020

FİKRİ CİNOKUR

Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından düzenlenen ''Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi Çalıştayı'nın'' 7'ncisi Antalya'da yapıldı.

Belediye Başkanları ve kamu- kurum yöneticilerinin katıldığı çalıştayın açılışında, yerel yönetimlerde reform etkisi yaratacak olan il özel idareleri ve belediyeler tarafından sunulan hizmet alanlarında etik davranış kodlarının oluşturulması ele alındı.

Eski Milli Eğitim Bakanı ve eski TBMM Başkanı görevinde bulunan Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, açılış sonrası basın toplantısı düzenledi.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun çalışmaları hakkında bilgi veren Toptan, Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi'ni 2022 yılı başında tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Yerel yönetimlerde etik değer ve kuralları belirlemeye çalıştıklarını anlatan Toptan şunları kaydetti.

''Yerel yönetimlerin halkla ilişkilerinde, hizmetlerin sürdürülmesindeki davranışlar önemli. Kamu etik değerleri eskimeyen ve önemi gittikçe artan, yasalara aykırı olmasa bile kamu ve insan vicdanı dediğimiz etik ilkeleri savunmamız gerekir. Kamu da eksik kalan etik değerleri belirlemeye çalışacağız. Bu proje tamamlandığında daha güzel bir Türkiye olacak. 81 ilin tamamına ulaşmaya çalışıyoruz.''

Yerel yönetimlerin, halka en yakın birimler olduğunu anlatan Toptan, yerel yönetimlere sağlanan olanakların halka ve vatandaşa ulaşması gerektiğini kaydetti.

-Anketlerde hoş yanıtlar yok

Yerel yönetimlerdeki sıkıntıları belirlemek amacıyla anketler düzenlediklerini vurgulayan Köksal Toptan, sonuçların hiç de hoş olmadığını söyledi. Toptan, şöyle devam etti.

''Anketlerde hiç de hoşumuza gitmeyen sonuçlarla karşılaştık. Anketlerde vatandaşlara yönelttiğimiz (Yerel yönetimlerde yolsuzluk olur mu?) sorusuna çok yüksek oranda (evet) çıktı. Elbette biz yerel yönetimlerin bu kadar kötü çalıştığına inanmıyoruz. Anketlerde kayırmacılığı soruyoruz ve buna yüzde 90 olumsuz yanıt geliyor.''

Anket sonuçlarından örnekler veren Köksal Toptan, sözlerini şöyle tamamladı.

''Anketlerde adam kayırma, yakınını işe alma, ihale yolsuzluğu, imar değişiklerinde algı çok kötü, yüzde 90'ının üstünde olumsuzluk var. Kurul olarak biz sadece tespitte bulunuyoruz. Mevzuat boşluğu mu var, ona da bakıyoruz. Almanya'da Berlin Belediyesi'nde bağımsız bir savcı var. Sadece belediyedeki yolsuzluklara bakıyor. Bizde öyle bir sistem yok. Yine Almanya'da küçük belediyelerde valinin gönderdiği bir kişi denetim görevi yapıyor. Yargı yetkisi yok ama denetim yetkisini kullanarak başkana müdahale edebiliyor. Böyle bir öneri gelir mi, bilmiyoruz. Ama anlaşılıyor ki mevzuat boşlukları var. Yasa koyuculara önerilerde bulunacağız."

-Allah siyasetçileri affetsin

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Köksal Toptan ''Adam kayırmayı ne kadar azaltabilirsek, indirebilirsek kardır. Maalesef insan unsurunun olduğu her yerde bunlar olur'' dedi. Bu konuda özeleştiride de bulunan Toptan, sözlerini şöyle tamamladı.

''Kendim şahsi olarak söylüyorum. Kendi siyasi hayatımı da düşünüyorum. Bir sürü haksızlıklara sebep olmuşuz. Nasıl olmuşuz? Sınava birisi giriyor. Yakınınız geliyor. (Bu benim oğlum, kızım sınava girdi, kazansın) diyor. Siz de yakınlıktan dolayı onu kıramıyor, söylüyorsunuz. Ama birinin hakkını yiyorsunuz. Allah siyasetçileri affetsin. Onların karşılığının oy olduğuna hiç inanmıyorum. Vatandaş kendi vicdanına uymayan bir kararı ne yaparsanız yapın kızını da oğlunu da işe alsanız kanaati bana göre değişmez.''