Kamu için hizmet tasarımına odaklanıldı

25 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - Nilüfer İnovasyon Merkezi 30’dan fazla kentten insanların eş zamanlı olarak ortak bir tasarım teması üzerinde çalıştığı Global GovJam etkinliğinin Türkiye ayağı olan Nilüfer GovJam etkinliğini gerçekleştirdi.

Bu yıl tek katılımcı olarak Türkiye’yi bu platformda temsil eden ve bu küresel etkinliğin bir parçası olan Nilüfer GovJam’de, Nilüfer Belediyesi çalışanları farklı disiplinlerden katılımcılarla bir araya geldi. İki günlük etkinlik boyunca katılımcılar, kamu için hizmet tasarımına yönelik çalışmalarda bulundu. Uluslararası etkinliğin bir parçası olan katılımcılar, birbirleri ile iş birliği halinde verimli ve sürdürülebilir hizmetler tasarlamayı ve prototiplemeyi öğrendi.

Moderatörlüğünü İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Saniye Fışgın’ın gerçekleştirdiği etkinlikte, Fışgın insan odaklı hizmet tasarımı hakkında katılımcılara çeşitli metotlar göstererek ve takımlara global temadan ilham alarak oluşturacakları hizmet tasarımı süreçlerinde destek oldu.

Etkinlikte takımlar kendi oluşturdukları hizmetlerin tasarımını ve prototiplemesini oluşturduktan sonra, kullanıcı deneyimi sağlamak amacıyla test edilmesi süreçlerinde vatandaştan ve belediye çalışanlarından destek aldılar. Belediye çalışanları diğer katılımcılara gerçekleştirdikleri hizmet tasarımları hakkında bilgi vererek, geri bildirim aldılar ve hizmetlerinde ne tür yenilikler yapabileceklerini tartıştılar. Etkinliğin sonunda, takımlar kendi tasarım süreçlerini ve sunumlarını kaydederek alarak Global GovJam'in websitesine yüklediler ve böylece dünyanın diğer ucundaki insanlarla paylaşmış oldular.