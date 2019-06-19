Kamuda değişim ve dijital dönüşüme katkı

19 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından, Bursa Valiliği koordinasyonunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen ve başta yerel yönetimler olmak üzere kamu kurumlarının üst ve orta kademe yöneticilerine yönelik hazırlanan “Rekabet ve Kalkınma için Kamuda Değişim ve Dijital Dönüşüm Seminerleri” dizisinin beşincisi yapıldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde kalabalık bir katılımla gerçekleşen seminerde İzgören Akademi’den Gökhan Okçu, ‘Neden? 25. Saat Etkisi’ konu başlığında bir sunum gerçekleştirdi. Etkinlik sonrasında, Vali Yardımcısı Nevzat Ergün tarafından eğitimci Gökhan Okçu’ya günün anısına hediye verildi. ‘Rekabet ve Kalkınma için Kamuda Değişim ve Dijital Dönüşüm Seminerleri dizisi, 25 Haziran’da “Zaman Yönetimi” konu başlığında düzenlenecek olan seminerle sona erecek.