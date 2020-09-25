Kanatlının ihracat rotası Avrupa ve İngiltere

25 Eylül 2020

Zehra ORUÇ

BURSA - Pandemi döneminde ihracat hedeflerinde yaklaşık 100 milyon dolarlık sapma yaşayan kanatlı sektörü, iki yıl önce açılan Japonya pazarına bu yıl Çin'i de eklemeye hazırlanıyor. İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Koordinatör Başkanı Müjdat Sezer, Avrupa ve İngiltere pazarlarının da açılması gerektiğine işaret ederek, “Bu pazarların açılması sektörde devrim yaratır” dedi. Türkiye’de tavuk üretiminin yıllık ortalama yüzde 2 seviyesinde artış gösterdiğini kaydeden Sezer, yaklaşık 2.2 milyon ton beyaz et üretiminin olduğunu belirtti.

“Çin, Japonya ve Arabistan’a yoğunlaştık”

Pandemi öncesinde Türkiye’nin kanatlı ürünleri ihracatı yaklaşık 1 milyar dolar iken Ağustos 2019-Ağustos 2020 aralığında ise 900 milyon dolar seviyesine ulaşılabildiğini belirten Müjdat Sezer, “2020 yılını 900 milyon dolar civarında kapatır; 2021 itibari ile de çıkışa geçeriz. Avrupa"nın 6 milyar dolarlık ithalatla en çok ithalat yapan ülkesi konumunda. İngiltere’nin 4 milyar dolarlık ithalatı var. Japonya 4 ila 5 milyar dolarlık ithalat yaparken, Çin 2 milyar dolar, Suudi Arabistan ise 1.5 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Ancak AB ve İngiltere kapalı, açılması lazım. Japonya iki yıl önce açıldı fakat yavaş ilerliyor. İİB’in Ur-Ge projesi kapsamında Çin, Japonya ve Suudi Arabistan üzerine yoğunlaşıldı. Çin de açılmak üzere” dedi.

Çin’in ithalatın yanı sıra yaklaşık 1.5 milyar dolarlık da ihracat yaptığı bilgisini veren Sezer, “Avrupa Birliği’ne açılmamız lazım. Bu pazarın açılması Türkiye için büyük bir şans olacak. Çünkü yanımızda Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Balkan ülkeleri bulunuyor. Tüm kanatlı ürünleri şu an şoklanmış olarak ihraç etme kabiliyetine sahibiz; ancak bu pazar açıldığında taze olarak da gönderme avantajımız olacak. Ayrıca katma değerli ürün de göndermemiz mümkün olabilecek. AB’nin açılması ile 300 milyon dolar civarı ek ihracata ulaşabiliriz” dedi. Sezer, öte yandan İngiltere’nin de önemli bir pazar olduğuna vurgu yaparak, bu pazarın da açılması için harekete geçmek gerektiğinin altını çizdi. Japonya’ya 10 ila 20 milyon dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirildiğini kaydeden Müjdat Sezer, “Japonya’da olimpiyatlar yapılacaktı. Ciddi oranlarda ürün stoku yaptılar. Olimpiyatlar iptal olunca stoklar ellerinde kaldı. Şu an alımda biraz yavaşladı. Ayrıca Japonların tercih ettiği ürünler katma değeri yüksek ürünler. Sektör katma değeri bugün şnitzel, köfte, burger, salam, sosis gibi ürünlerden sağlıyor. Katma değerli üretim toplam üretimden ancak yüzde 10’luk pay alabiliyor. İleri işlenmiş ürünlere yoğunlaşmamız lazım” dedi.

COVID-19 iç piyasada tüketimi düşürdü

Pandeminin sektörü özellikle de iç piyasada negatif yönde etkilediğini söyleyen Sezer, turizm sektörüne bağlı olarak yaz tüketiminin kayda değer seviyede düştüğünü ifade etti. Bu bağlamda işletmelerin satışta hedefledikleri kapasiteleri yakalayamamalarının fiyatları aşağıya çektiğini dile getiren Sezer, “İç piyasada çok uygun fiyata kanalı ürünleri bulmak mümkün. Sektör kendini bu konuda toparlamaya, kapasitelerini eski düzene getirmeye çalışıyor.