Kapadokya’da balonlar 5 ay sonra tekrar uçmaya başladı

25 Ağustos 2020

OKTAY ENSARİ-KAYSERİ

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, salgın tedbirleri kapsamında, mart ayında geçici olarak durdurulan sıcak hava balonu uçuşları, 159 gün sonra yeniden yapılmaya başlandı. Kapadokya semalarında, 5 ay sonra turistler sıcak hava balonlarıyla uçmanın sevincini yaşadı. Peribacaları, vadileri, kayadan oyma kilise ve otelleriyle ünlü Kapadokya’da balon turları, COVID-19 tedbirleri kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün aldığı kararla 17 Mart’ta verilen aranın ardından önceki gün yeniden başladı. Güneşin doğuşunu gökyüzünde karşılamak için Göreme beldesindeki dünyaca ünlü vadilere gelen çok sayıda turist, verilen kısa eğitimin ardından maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek görevlilerin yardımıyla balona bindi.

Balon turizmi yapan firmalardan Especial Group Genel Koordinatörü Abdullah İnal, aylar sonra uçuşların başlamasının bölgede memnuniyetle karşılandığını söyledi. Sıcak hava balonlarının Kapadokya’nın en önemli simgelerinden olduğunu belirten İnal, “Önümüzdeki günlerde balon turlarıyla birlikte yabancı misafirlerimizin artmasını umut ediyoruz. İnşallah bu vesileyle Türkiye ve Kapadokya bir tık daha öne çıkacak” dedi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından balon uçuşlarının 1 Ekim’e kadar ertelendiğini ancak, sonraki süreçte pandeminin biraz daha kontrol altına alınmasıyla bu kararın revize edildiğini kaydeden İnal, şunları söyledi: “Kurallar, bir takım kısıtlamalar geldi. Kapadokya bölgesinde 27 balon firması var. Her balon firmasına bir balon kaldırma hakkı verilerek hem saha ve hem de yer sahası biraz kısıtlanmış oldu.”

Kapadokya’nın pandemi sürecinden olumsuz etkilendiğini söyleyen Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Arif Parmaksız ise, doğal olarak bölge turizminin lokomotifi olan sıcak hava balonlarının da bundan payını aldığını belirtti. Parmaksız, “Sıcak hava balonu uçuşları, hiç şüphesiz ilimiz ve Kapadokya Bölgesi için hayati bir öneme sahip. Dış hat uçuşlarının artması neticesinde turist sayısında yaşanacak artış ile birlikte yılsonuna kadar sıcak hava balonu uçuşlarında önemli bir artış olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.