Kapanan işletmelere kira ve elektrik desteği verilmeli

27 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

ATSO Mart ve Nisan ayı meclis toplantısı internet ortamında gerçekleştirildi., ekonomik sorunların çözümü için TOBB nezninde hükümete ilettiklerini anlatan ATSO Başkanı Davut Çetin şunları kaydetti.

''Hükümetin destek önlemleri 19 Mart’tan sonra oldukça değişti ve güncellendi, bu destekler elbette önemlidir, ama yaşanan sorunlar da rakamların da gösterdiği gibi ağırdır. Bütün sektörlerde finansman sıkıntısı yaşanmaktadır ve kredi akışı henüz yeterli düzeyde değildir. En önemli sorunların başında kapanan işletmeler ve yüksek derecede etkilenmiş işletmeler için elektrik ve kira ödemelerine destek sağlanmamasıdır. Asıl yapılması gereken kira ve elektrik desteğidir. Elektrikte üretici şirketlerin durumları nedeniyle bir erteleme kararı alınamadı. Kira konusunda mülk sahibi ve kiracı arasında bir arabuluculuk mekanizması kurulması gerekiyor.''

Antalya ekonomisinin hem işyeri kapanmalarından hem de turizmdeki kayıptan dolayı iki taraflı bir etkilenme yaşadığına dikkat çeken Çetin, ''Şu anda iç ve dış turizm durmuş bir halde. Koronanın etkisi turizmde, ticarette, sanayide daha bir süre yaşanacak. Yapılan anketlerde Avrupa’nın yüzde 50’si ilk 3 ayda (tatile gitmek istiyorum) diyor ama istemekle olmuyor'' dedi.

-Kredi destekleri

Destek paketinde firmaların kredilerin anapara ve faiz ödemelerinin en az 3 ay süre ile ertelenmesi ve gerekirse ek finansman desteği sağlanması kararı alındığını, ancak bu konuda somut uygulama göremediklerini vurgulayan Çetin, KGF kredisi konusunun iyi anlaşılması gerektiğini söyledi. Çetin şöyle konuştu.

'' KGF konusu iyi anlaşılmalıdır. KGF kefalet vermektedir, işletmeye kefil olmaktadır, kredi vermemektedir. Bankanın vereceği kredilerde toplam tazminat üst sınırı vardır. Banka toplamda100 milyar batırırsa, KGF bunun %10’unu veya %7’sini karşılamaktadır. Dolayısıyla KGF teminat sorunu olan KOBİ’lere destek olmaktadır, ama bankanın kredi verebilmesi için parasının olması gerekir. Yine de KGF teminatı bankanın riskini azaltmaktadır, daha fazla kredi vermesine imkân sağlamaktadır.''

ATSO Meslek komitelerinde özellikle KGF destekli kredilerde komisyon oranları ve kredi yapılandırma faizlerinin düşürülmesinin istediğine dikkat çeken Çetin, '' Bu talepleri TOBB’a iletip hükümetle her sektör için görüşmeler yapılıyor. Desteklerin artırılması için çalışıyoruz'' dedi. Davut Çetin, şunları kaydetti.

''Fakat herkes hem kredi kaynağının hem devletin bütçesinin rahat olmadığını bilmelidir. KDV ve ÖTV olmadığı zaman Devletin kasası da boşalmaktadır. Bu nedenle Merkez Bankası’nın Hazineye ve bankalara para vermesinden başka yol görünmemektedir. İhtiyacı olana destek ve kredi verilmelidir. Hem kredi başvurusunda bulunan vicdanlı, hem de bankalar hakkaniyetli olmalıdır.''