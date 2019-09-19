"Kapasite artışı, istihdamı artırır"

19 Eylül 2019

DÜNYA/ANTALYA

Gerçekleştirdiği değerlendirmede imalat sanayinde kapasite kullanım oranının yüzde 75 düzeyinde olduğunu belirten Bahar, "Hibe ve destekler, katma değerli stratejik yatırımlar hariç, atıl kapasitenin devreye alınması adına verilmesi gerekiyor. İmalat sanayisinde katma değer yaratacak niteliği ve stratejik özelliği bulunmayan, mevcudun tekrarı yatırımlara verilecek hibe ve desteklerin cari açığı artıracaktır" açıklamasında bulundu.

Türkiye’deki yatırım ortamını suni şekilde geliştirmenin, cari açığı yükselteceğine ve dışa bağımlılığı artıracağına vurgu yapan Ali Bahar, "Teşviklerin atıl kapasiteyi geliştirecek şekilde verilmesi daha değerlidir. Çünkü atıl kapasitenin devreye alınmasında ilave makineye ihtiyaç duyulmaz, yeni bina gibi yatırımlar yapmanız gerekmez. Eldeki mevcut imkanları kullanarak istihdamdan ihracata kadar birçok alanda katma değer üretilebiliriz. Çözüm, yatırımın suni bir şekilde geliştirilmesi değil, eksik kapasite kullanımının devreye alınmasıdır" diye konuştu.

Toplam kapasitenin dörtte biri atıl durumda

Eksik kapasitenin devreye alınmasının işsizliğin antibiyotiği olacağını söyleyen Bahar, "Açıklanan son verilere göre Türkiye genelindeki işsizlik oranı 2.8 puanlık artış ile yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti. Bu oldukça vahim bir durum. Böylesi bir ortamda mevcudu tekrar eden yatırımları finanse etmek, istenen sonuçları veremeyebilir. Ancak kapasitesinin yüzde 50’sini kullanan bir fabrikanın tam kapasite çalışmasını sağlamak, direk olarak istihdamın artmasına neden olacaktır. Şu anda imalat sanayisinde toplam kapasitenin dörtte biri atıl durumdadır. Bu büyüklükteki bir kapasitenin kullanıma alınması binlerce yeni istihdam olanağı doğuracaktır. Türkiye, kapasite kullanımını doğru planlar ise işsizlik sorununu büyük ölçüde çözebilir" ifadelerini kullandı.

Son 9 yılda kayda değer bir artış yok

2009 yılı başlarında yüzde 60 düzeyinde olan kapasite kullanım oranının 2010 yılında yüzde 75’e çıktığını, ancak son 9 yılda kayda değer bir artışın yaşanmadığını dile getiren Bahar, şöyle devam etti: "Elimizdeki mevcut imkanlar üretimin ve istihdamın artmasına olanak sağlayacak düzeydedir. Bu imkanları ülkemizin ve milletimizin hizmetine sunmak tasarruftur. Böyle bir ortamda teknolojik, katma değeri yüksek, stratejik yatırımlar dışındaki atıl kapasitenin benzeri yatırımlar, atıl kapasitenin daha da artmasına neden olacaktır, dolayısıyla da israftır. Kapasite kullanımını geliştirmeden yatırım ortamını suni olarak geliştirmeye çalışmak cari açığı körükleyen ve ülkemizi makine çöplüğüne dönüştüren gereksiz bir etmendir."