Kapıkule Tampon bölgede 6 bin 300 TIR değişti

05 Mayıs 2020

FİKRİ CİNOKUR

Batı Akdeniz İhracatçı Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Civan, koronavirüs salgının önlenmesi konusunda Türkiye'nin erken davrandığını ve iyi bir çalışma örneği gösterdiğini söyledi.

Dünya ekonomilerini durma noktasına getiren koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerin sınır deniz ve kara sınır gümrük kapılarını kapatması üzerine uluslararası ihracat ve ithalatın da olumsuz etkilendiğini anlatan Civan, BAİB olarak ihracatın kesintisiz sürmesi için çeşitli girişimlerde bulunduklarına dikkat çekti.

İlgili bakanlıklara sınır kapılarında ''Tampon Bölge'de TIR'larda şoför değişimi'' önerisini ilettiklerini ifade eden Civan, ''Önerilerimizi dikkate alan ve uygulamaya koyan Bakanlarımıza ve bakanlık bürokratlarımıza teşekkür ediyoruz'' dedi.

Kapıkule sınır kapısında TIR değişimi için oluşturulan tampon bölge uygulamasının başladığı günden 29 Nisan 2020 tarihine kadar 6 bin 300 TIR değişimi yapılarak, yaş meyve sebze ağırlıklı olmak üzere ihracatın kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Ergin Civan, şöyle devam etti.

''Koronavirüs salgınında ihracat ve uluslararası ticaretin durmaması için BAİB yönetimi olarak çalıştık. Bakanlıklara sürekli öneriler getirdik. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ile sürekli işbirliği yaptık. Gümrük Müşavirleri Derneği yöneticilerinden çok büyük katkılar aldık. BAİB Yönetim kurulunda yer alan Gümrük Müşaviri de olan arkadaşımız İsmail Özandaç'ın da büyük katkıları oldu.''

Öte yandan, Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında tampon bölgede treyler ve şoför değişimi temassız gerçekleştiriliyor. UND'nin sürekli desteği ile hayata geçirilen taşıma modeliyle sınır kapımızda taşıma rekoru kırıldı. Koronavirüs krizine rağmen sınır kapısında 1 Mart-16 Nisan'da ticari amaçla 83 bin 170 araç giriş ve çıkış gerçekleştirildi. 18 Nisan Cumartesi günü bin 576 araç çıkış yaptı.

Habur Gümrük Müdürlüğü verilerine göre, Mart ayında Irak'tan Türkiye'ye 27 bin 767 adet yük aracı giriş yaparken, Türkiye'den Irak'a 20 bin 898 araçla yük taşındı.