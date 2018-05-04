Kar-as, kapasitesini genişleterek müşterilerine kısa süreli temin sağlıyor

04 Mayıs 2018

Dilek FİDAN

KAYSERİ - Yatak ve mobilya sektörüne malzeme ve ürün üreticilerinden Kar-as, mobilya ve yatak sektörleri için yay, torba yay(paket yay) üretiyor. Kar-as Tekstil Yatak Yay Yönetim Kurulu Üyesi M. Önder Aslan, ürünlerinde konfor ve estetiği artırmak istediklerini belirterek, "Yay alanındaki yaptığımız gelişmiş ürün grubunu 2017 kataloğumuzda yayınladık. Bu geliştirme ile yatak ve mobilya üreticilerine pazarlama ve ürün konforlarını artırmada partner olduk. Ayrıca 2018 yılında ürün grubumuza hastane tipi ve hareketli baza medikal ürün grubu üreticilerinin ana ihtiyacı olan hareketli dual motorları ekledik" dedi.

Üretimin yüzde 40’ını ihracata kanalize ettikleri bilgisini veren M. Önder Aslan, halen 12 ülkeye ihracat yaptıklarını, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde bayiliklerinin bulunduğunu açıkladı. Diğer yandan kapasiteyi bu yıl yüzde 40 artırdıklarını kaydeden Aslan, yeni müşterilerle büyüme ivmesini devam ettirmek istediklerini söyledi. Yay üretiminde öne çıkmaya başladıklarını kaydeden Aslan, şöyle devam etti:

"Şu anda Kayseri OSB’de 15 bini kapalı, 5 bini açık olmak üzere toplam 20 bin metrekarelik alanda faaliyetimizi sürdürüyoruz. Makine parkurumuza yapmış olduğumuz 1 milyon dolarlık yatırım ile kapasitemizi ciddi derecede artırdık. Müşterilerimize anında malzeme tedariki sağlayabiliyor, gelişmiş ürün grubumuzla çözüm partnerleri oluyoruz."

Teknolojiyi takip ederek ve sektöre yenilik katarak, firmalarına katkı sağlayacak yenilikleri keşfetmeye çalıştıklarını ifade eden M.Önder Aslan, "Durmadan gelişen ve değişen bir dünyadayız. Müşteri beklentisi ve talebi her yıl değişim gösteriyor. Bunları yakalayabilmek adına talepteki değişimi yakından izliyoruz. Ar- Ge çalışmalarında bu izlenimlerin de katkısını görüyoruz. Sıradan metotlardan uzaklaşıp, farklı ve inovatif ürünler imal etmek için çalışıyoruz. Müşterilerimiz “Kar-as yay iyi yay” sloganımızı güvenle söylüyor " diye konuştu.