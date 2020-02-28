"Karabağ’da Talan Var, Hocalı’da Soykırım" sergisi Kayseri'deydi

28 Şubat 2020

Hilal SÖNMEZ/KAYSERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD'nin desteklediği “Karabağ’da Talan Var, Hocalı’da Soykırım” sergi ilk olarak Ankara'da gösterildi. Doğu Ekspresi ile yola çıkan serginin olduğu vagon bugün de Kayseri'de ziyaret edildi. Sergiye Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve kent protokolü katıldı. İlköğretim düzeyi öğrenciler de sergiyi görmek üzere Tren Garı'na geldi. Serginin olduğu vagon bu akşam Kayseri'den ayrılacak ve sırasıyla Erzincan, Erzurum, Sarıkamış ve Kars Tren Garlarında da sergilenecek.