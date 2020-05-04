Karacabey Belediye Başkanı Özkan’dan pancar açıklaması

04 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) - Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden biri olan Karacabey’de, Belediye Başkanı Ali Özkan pancarla ilgili yaptığı açıklamada, pancarın bölge tarımı için önemine vurgu yaparak pancar üreticilerine sevindirici haberler verdi. Karacabey Pancar Bölge Şefi Selda Abakay’la da ziyaret kapsamında bir araya gelen Özkan, pancar üretimiyle ilgili bu sene çiftçileri sevindirecek gelişmelerin yaşandığını kaydetti. Özkan, “Tarımda güzel işler yapılıyor. Atıl vaziyette olan Susurluk Şeker Fabrikası’nın açılışı gerçekleştirildi. Yine şeker pancarı da bölgemizde önemli üretim aktörlerinden bir tanesiydi. Polarda bir sıkıntı yaşanmıştı, bu yıl o da telafi edildi ama açıklanması biraz geç kalınca, çiftçimiz bu konuya çok fazla teveccüh göstermedi. Önümüzdeki yıllarda daha fazla şeker pancarı üretileceğini düşünüyoruz. Türk Şeker Fabrikaları burada farklı bir uygulamaya daha imza attı. Ve dedi ki: ‘Şeker pancarı ekilen arazilere münavebeye (ekim nöbeti) bırakıldığı 3 yıl içerisinde buğday, arpa, mısır ve ayçiçeği ekildiği takdirde, bunlarla ilgili avans vereceğim, gübre desteği vereceğim ve toprak mahsulleri ofisinin aldığı fiyattan yüzde 2’lik fiyat farkıyla bu ürünleri alarak, ödemesini de beş gün içerisinde gerçekleştireceğim.’ Bu da tabii bölgemiz açısından çok önemli bir açıklama” dedi.

"Çiftçimiz kazanacak, Türkiye kazanacak"

Karacabey Pancar Bölge Şefi Selda Abakay da yaptığı açıklamada, “Türk Şeker Fabrikaları tarihi bir adım atarak, pancar üretiminin yanı sıra hububat ve ayçiçeği üretiminde de Türk çiftçisine destek oluyor. Tohum gübre ve avans desteği, alım garantisi, anında ödeme ve Türk Şeker güvencesiyle şimdi çiftçimiz daha çok kazanacak. Krediye, faize ve kefile muhtaç olmayacak. Ve böylelikle, ekim yapılmayan arazi kalmayacak. Türkiye kazanacak” diye konuştu.