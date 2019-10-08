Karacabey, defneyi işleyen şehir olacak

08 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkan Yardımcısı Şerife Kontoğlu ve Bursa İl Koordinatörü Ömer Berksun ile bir araya geldi.

Görüşmede Karacabey’in tarımsal yatırımlarına yönelik değerlendirmeler ve devam eden gelişmeler masaya yatırıldı.

Karacabey’de aromatik bitkiler ve özellikle defne ormanlarının kurulacak bir tesis ile değerlendirilecek olmasının önemine değinen Başkan Ali Özkan, “Sizlerle bu konularda diyalog halinde olmamız önemli. Defneyi biz yıllarca işlemeden, sadece hammadde olarak çıkaran bir şehirdik. Ama bunun üzerine gidilerek, gerekli girişimler sayesinde yakın bir zamanda Karacabey artık defneyi işleyen bir şehir olacak. Dünya ihtiyacının yaklaşık yüzde 85'inin Türkiye'den, bunun da yarısının Karacabey ve bölgeden çıktığı defne, bölge ekonomimiz için önemli bir değer. Halen yurtdışında işlenen ürünlerin artık ülkemizde işlenecek olması, ülkemiz için de önemli bir kazanım olacaktır’’ dedi.

Türkiye’de ilk

Başkan Özkan, Karacabey’de Orman Şefliği yerine yakın zamanda kurulması beklenen Ekosistem Destek Hizmetleri Şefliği’nin Türkiye’de ilk olma özelliği taşıdığını ifade etti. Özkan, bu müdürlüğün defne, ıhlamur ve kestane üretiminde hem üretim hem pazarlama konusunda bölgeye ciddi bir işlev kazandıracağını söyledi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkan Yardımcısı Şerife Kontoğlu da yaptığı açıklamada, Karacabey’in son yıllarda tarım ve turizmde ivme kazandığını ve bundan mutluluk duyduklarını belirtti. Kontoğlu, “Bizler de bu tarz girişimleri önemsiyor ve kurumumuz olarak elimizden geldiğince, bölge ve ülke ekonomisine kazanımlar sağlamayı hedefliyoruz. Verimli bir görüşme ile karşılıklı fikir ve projeleri değerlendirme imkânı bulduk” diye konuştu.