Karacabey Genç Girişimciler Merkezi’ne BEBKA’dan destek

16 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Karacabey Belediyesi tarafından, geleceğe daha yaşanabilir bir kent bırakmak ve gençlerin ufkunu açmak amacıyla sürdürülen projeler hız kesmezken, ilçenin sanayileşen geleceğine hazırlık yapmak amacıyla başlatılan Karacabey Genç Girişimciler Merkezi projesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan (BEBKA) hibe desteği almaya hak kazandı.

Öğrencilerin girişimcilik kavramı ve türleri hakkında farkındalıklarının oluşması, gelişen sürecin sonunda istihdam ve sürdürülebilir üretime katkı sağlayacak bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlanması hedefiyle hayata geçirilen proje ile Türkiye’nin geleceği olan gençlerdeki girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor. Geliştirilen proje aracılığıyla, gençlere yönelik olarak katılımcılık ve girişimcilik bakış açılarını güçlendirici ve yaygınlaştırıcı çalışmaları gerçekleştirecek yapıların oluşturulması amaçlanıyor.

Girişimcilik kültürü yaygınlaşmalı

Projeye BEBKA desteği almaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Bu projemizi, Karacabey’deki girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve girişimcilerin global düzeydeki rekabet edebilirliğine katkı sunma hedefi ile başlattık. Bilindiği üzere Türkiye’nin geleceğe dair güvenli adımlar atabilmesi için girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması gerektiği bu bağlamda gençleri girişimci olmaya yönlendirme ve birlikte üretme davranışına sahip hale getirmek önem kazanmıştır. Öğrencilerin girişimcilik kavramı ve türleri hakkında farkındalıklarının oluşması, gelişen sürecin sonunda istihdam ve sürdürülebilir üretime katkı sağlayacak bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlanacaktır” dedi.

İlçenin geleceğine yatırım

Karacabey Genç Girişimciler Merkezi’nin ilçenin geleceği açısından önemine işaret eden Ali Özkan, “Karacabey uzun yıllar bir tarım ilçesi olarak varlığını sürdürmüş olmasına rağmen, son yıllarda sanayi bölgelerinin ve yatırımlarının odaklandığı bir cazibe merkezi haline dönüşmüştür. Özellikle de İstanbul-İzmir Otoyolu, TEKNOSAB gibi büyük ölçekli projelerin merkezinde yer alan ilçemiz, bu önemli avantajlarından dolayı son yıllarda ciddi rağbet görmektedir. Bu nedenle, Karacabey Belediyesi olarak ilçemizin sanayileşen geleceğine hazırlık yapmak amacıyla gençlerin girişimci yönünü artırmalarına katkı sağlama, fikri olan gençleri destekleme, fikirlerini geliştirmelerine imkân sağlama amacındayız. Girişimcilik kültürünün genç yaşta aşılanmasıyla kapsamlı, katma değeri yüksek, verimli ve sürdürülebilir girişim fikirlerinin hayat bulması sağlanarak, ilçemizin geleceğine yatırım yapılacaktır. Toplumsal kalkınmaya sosyal ve ekonomik düzeyde katkı sağlamak amacıyla kurulacak bu merkezimiz, genç girişimcilerimizin küresel rekabet edebilirliklerinin arttırılmasına önemli katkılar sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.