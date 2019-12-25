Karacabey’de istihdamı arttırma çalışmaları sürüyor

25 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Valisi Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirilen 2019/3 İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu kapsamında gerçekleşen toplantıda, “İlçe bazında işgücü ihtiyaçlarının belirlenmesi ve istihdam eylem planının oluşturulması amacıyla çalışma ekibi oluşturulması; çalışma ekibinin İŞKUR koordinesinde üniversite, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Belediyesi, BEBKA, TKDK, TSO, TÜİK temsilcilerinden oluşturulması; öncelikle bahse konu çalışmaların belirlenecek bir ilçede başlatılması; hazırlanacak raporun kurula sunulması" kararları alınmıştı. Bu doğrultuda oluşturulan çalışma ekibi, ilgili karar maddesi kapsamında ilk çalışmalarını, Karacabey kent dinamiklerine yönelik ziyaretler gerçekleştirirken, konu hakkında iş birliklerine yönelik istişarelerde bulundu.

“Üreten kent Karacabey’i geleceğe hazırlıyoruz”

Gerçekleşen görüşmelerle ilgili bilgiler veren Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Milli istihdam seferberliği kapsamında gerçekleşen bu tür adımlar, kentimiz ve ülkemizin geleceği açısından son derece önemli. Türkiye’nin önemli üretim üslerinden biri olan Karacabey’imiz, sahip olduğu zenginliklerin yanı sıra, iş gücü potansiyeliyle de çok önemli bir konumda yer alıyor. Özellikle devletimizin gerçekleştirdiği İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu ve TEKNOSAB gibi devasa ölçekli yatırımların merkezinde yer alması, kentimizi her yönüyle cazip hale getirmiş durumda. Her geçen gün büyüyen kentimizde, iş gücünü verimli şekilde kullanmak ve istihdamı arttırmak amacıyla çalışmalarımız artarak devam ediyor. Bu anlamda yaptığımız çalışmalarla, ‘üreten kent’ Karacabey’i hep birlikte geleceğe hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa İŞKUR İl Müdürü F. Eren Türkmen'e, ilçenin önemli değerlerinden longoz ormanlarında çekilmiş nilüfer çiçeği fotoğrafının bulunduğu tablo hediye etti.