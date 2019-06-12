Karacabey’e bayram tatilinde ziyaretçi akını

12 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan yoğun geçen tatil mesaisi sonrası yaptığı açıklamada, “Belediyemizde özellikle Temizlik İşleri, Zabıta Müdürlüğü ve Fen İşleri personelimiz, fazla mesai ile vatandaşlarımızın ve tatil için bölgemizi tercih edenlerin olumsuzluklarla karşılaşmaması için yoğun çaba harcadı. Bu sayede herhangi bir aksama olmaksızın, 9 gün boyunca ilçemizden 646 ton katı atığın 13 çöp kamyonu, 2 traktör ve 3 süpürge aracı ile toplandığı belirlendi. 65 kişi, bayram tatili boyunca dönüşümlü olarak yaptıkları mesai ile vatandaşlarımızın çevre temizliğinden olumsuz etkilenmemeleri için çaba harcadı. Bunun yanında, Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz park, bahçe, mesire alanlarının yanı sıra cadde ve sokaklardaki kontrollerini de sıklaştırarak, vatandaşlarımızın sağlığının ve şehir işleyişinin sekteye uğramaması için çaba harcadı” dedi.

"Tatilde gözde şehirlerden biri olduk"

Başkan Ali Özkan, tatil süresince özellikle Uluabat Gölü, Eskikaraağaç Leylek Köyü, Issızhan ve Karacabey Harası’nın yanı sıra, şehir merkezindeki Atatürk Kültür Parkı, Yeniköy, Malkara ve Kurşunlu tatil beldeleri ile Longoz Ormanı ve sahil bölgesindeki piknik alanlarında yaşanan yoğunluğun da had safhaya ulaştığını belirtti.

Esnaf da mutlu

Başkan Özkan, “Şehrimiz, 9 günlük bayram tatilinde bölgenin ziyaretçi akınına uğrayan noktalarından biri oldu. 100 binden fazla misafire ev sahipliği yaptığımız bayram tatili boyunca, esnafımız da mutlu ayrıldı. Yaptığımız tanıtım faaliyetleri ile gelecek yıllarda bu sayıların daha da artacağını umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.