Karadeniz’de turizme 20 milyonluk destek

30 Ocak 2020

Osman ŞİŞKO



Giresun’un Piraziz ilçesinde Dönem Başkanı Ordu Valisi Seddar Yavuz'un başkanlığında yapılan toplantıya Doka yönetim kurulu üyeleri katıldı.



Toplantı sonunda Vali Yavuz, turizmde de önemli proje destekleri verileceğini belirterek, “Bölgede yeni destinasyonların ortaya çıkarılması, mevcut olanların geliştirilmesi ve alternatif turizm türlerinin yaygınlaştırılarak, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi amacına yönelik Turizm ve Destinasyon Yönetimi Mali Destek Programı kapsamında 10 milyon TL’lik bir proje çağrısına çıkıyoruz. Diğer taraftan coğrafi işaretli ürünlerden elde edilen gelirin artırılması suretiyle kırsal kalkınmaya ve gelirin tabana yayılmasına katkı sağlamayı hedefleyen ve mahiyeti itibarıyla alanında ilk olma özelliği taşıyan Coğrafi İşaretli Ürünler Mali Destek Programı kapsamında 5 milyon TL’lik bir çağrıya çıkıyoruz. Bölgemizin özellikle turizm potansiyeline katkı sunacak Yeşil Yol projesine yine DOKAP mali desteğiyle birlikte 5 milyon liralık bir çağrıya çıkacağız. Toplamda 20 milyon lira tutarında üç mali destek programı yürütülecektir. Eş finansman tutarları ile birlikte düşünüldüğünde yaklaşık 30 milyon lira civarında bir kaynağın kullanılabilme imkan ve fırsatı da doğmuş olacaktır” dedi.