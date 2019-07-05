Karakter animasyonu eğitimi başlıyor
Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün BEBKA desteğiyle hayata geçireceği 20 günlük projeyle 140 saatlik 3DS MAX ve Karakter Animasyonu eğitimi verilecek.
BURSA (DÜNYA) - BEBKA tarafından desteklenen Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hayata geçireceği 3DS Max ve Karakter Animasyonu adlı Teknik Destek projesinin imza töreni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ve Şube Müdürü Ömer Işıkoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleşti.
Nilüfer Fatih Projesi eğitmenleri tarafından hazırlanan proje kapsamında, M.Kemal Çoşkunöz MTAL’de 15 öğretmenin ve uzmanların katılımıyla 3 boyutlu modellerin iskelet yapılarının oluşturulması ve karakter animasyonu eğitimi düzenlenecek.
20 gün boyunca devam edecek etkinlikte katılımcılara 3DS MAX yazılımı kullanılarak 140 saatlik animasyon eğitimi verilecek.