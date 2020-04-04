Karantina bölgeleri dışında rutin işleyiş devam edecek

04 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) – Karara ilişkin açıklamalarda bulunan Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, karantina bölgeleri dışında sayaç okuma ve faturalandırma faaliyetlerinde rutin işleyişin devam edeceğinin altını çizdi. Aytac, düzenleme hakkında şunları kaydetti: “Şirket olarak müşterilerimize rutin sürecimizde hizmet vermeye devam ediyoruz. Bugün itibarı ile düzenleyici kurumumuz olan EPDK’nın açıklamış olduğu düzenlemeler, idari kararla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleri kapsıyor. Bunun dışındaki yerleşim bölgelerimizde sayaç okuma işlemlerimiz devam edecek ve müşterilerimizin faturaları sayaçlarında görülen tüketimlerine uygun olarak oluşturulacak. EPDK’nın almış olduğu karara istinaden sadece sayaç okuma imkanının olmadığı karantina bölgelerinde hem sayaç okuma personellerinin hem de o bölgede yaşayan insanların sağlıklarında tehdit oluşturabileceği gerekçesiyle 3 ay süresince sayaç okuma işlemi gerçekleştirilmeyecek. Bu dönemdeki faturalar “Kıyasen Fatura Düzenlemesi” kapsamında müşterilerimizin geçmiş tüketim alışkanlıklarına göre oluşturulacak. Burada müşteriler açısından mağduriyet oluşturacak hiçbir uygulamanın yapılmayacağını belirtmek isteriz. Malum kış döneminden çıktık, sayaçları okunamayan müşterilerimizin fatura tutarı oluşturulurken geçtiğimiz 3 aydaki kış dönemi değil, önceki 2 yılın aynı ayına yönelik tüketimlerin ortalaması dikkate alınacak.”

Aytac, “Sayaçları okunamayan müşterilerimize faturalarını, SMS, e-fatura ve e-posta hesapları üzerinden ileteceğiz. Bu müşterilerimizin sayaçlarını okumaya başladığımız andan itibaren de düzeltme/mahsuplaşma işlemlerini yapacağız. Fakat burada kastedilen yerlerin sadece karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ile sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı bölgeler olduğu unutulmamalı. Karantina altında olmayan bölgelerde sayaç okuma işlemi devam edecek ve müşterilerimizin faturaları tüketimlerine uygun olarak oluşturulacak.” diye konuştu.

“İşlemlerini online kanallardan yapabilirler”

Limak Enerji olarak koranavirüs ile mücadele kapsamında müşteri ve çalışanlarının sağlığını korumak amacıyla aldıkları önlemleri vurgulayan Aytac, “Sosyal mesafeyi korumamız çok önemli. Bu noktada tüm müşterilerimize evlerinden çıkmadan işlemlerini online kanallardan yapabileceklerini bir kez daha hatırlatmak isteriz. Müşterilerimiz, 7 gün 24 saat online kanallar üzerinden tüm işlemlerini gerçekleştirebilirler. Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumaya yönelik devreye aldığımız; işlem merkezlerimizde saat 12.00-17.00 arasında hizmet sunma, işlem yapmak için gelen müşterilerimizin ateşlerini ölçme, 10 metrekareye bir müşteri denk gelecek şekilde ve sırayla içeri alma, düzenli olarak dezenfektasyon gibi önlemlerimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.