‘Karantinada Mimarlık Cephe Tasarım Yarışması’ başvuruları başladı

09 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Mimarlar Odası’nın 5 şubesi, ‘Karantinada Mimarlık Cephe Tasarım Yarışması’ organize etti. Son katılım tarihinin 30 Nisan 2020 olduğu yarışmanın detaylarıyla ilgili bilgi veren Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, “Koronavirüs salgını nedeniyle tüm kurumlar etkinliklerini askıya aldı. Ancak iletişimi sürdürmek, birlikteliği artırmak ve karantinada da olsa üretime devam etmek için online platformlarda etkinliklerimize devam ediyoruz” dedi.

‘Karantinada Mimarlık Cephe Tasarım Yarışması’na başvurularının başladığını hatırlatan Şimşek, yarışmanın son katılım tarihinin ise 30 Nisan 2020 olduğunun altını çizdi. Yarışma detayları ile ilgili bilgi veren Başkan Şimşek, “Yarışmaya, Mimarlar Odası’nın Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Van ve Mersin Şubelerine kayıtlı mimar ve öğrenci üyeleri katılabilir. Yarışmaya ilgili şubelerin Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri katılamaz. Yarışmaya katılmak isteyen üyeler en fazla 2 adet çalışma gönderebilirler. Her Şube kendi özelinde jüri oluşturacak ve değerlendirme yapacaktır” diye konuştu.

Çalışmalar mail ile gönderilecek

Şimşek şöyle devam etti: “Üye ve öğrenci çalışmaları ayrı ayrı değerlendirilecektir. Her iki dalda 3’ er adet olmak üzere toplamda 6 çalışmaya ödül verilecektir. Çalışma değerlendirilmeleri 3 tur halinde yapılacaktır. 1. turda 12 üye ve 12 öğrenci üye çalışması belirlenecektir. 2. turda 12 çalışmadan 6 üye ve 6 öğrenci üye çalışması belirlenecektir. 3. tur öncesi bu turdaki eserlerin çalışma kağıtlarının asılları istenecektir. Aslını ibra edemeyen veya serbest elle olmadığı anlaşılan çalışmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır. Son olarak 3. turda 3 üye ve 3 öğrenci üye çalışması belirlenecek ve ödül alacak çalışmalar tespit edilecektir. Çalışmalar şubelerin mail adresine gönderilecektir. Mail haricinde (posta veya elden teslim) gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir. Değerlendirme tarihleri sonradan ilan edilecektir. Yarışmayla ilgili tüm sorular için ilgili Şubelerle mail ve telefon yoluyla iletişime geçebilirsiniz.”