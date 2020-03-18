“Kararlar özel sektör için can suyu olacaktır”

18 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, TCMB’nin faiz indirimi ve açıkladığı tedbir paketi hakkında şunları söyledi;

“Bütün ülke ekonomilerini oldukça kısa bir süre içerisinde etkisi altına alan Koronavirüs salgınının bilhassa uluslararası ticarete yönelik oluşturduğu belirsizlik ortamı, reel sektör üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaktadır. Bu bağlamda, belirsizlik ve risk ortamının reel sektör üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerini azaltması adına, T.C. Merkez Bankası’nın faiz indirimi arın kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Piyasaların ihtiyaç duyduğu likidite akışının sağlanması ve ekonomik aktivitenin canlılığını koruması adına alınan faiz indirimi kararı ve diğer ilave tedbirler, kısa vadede Türkiye ekonomisine önemli bir katkı verecektir. FED ve diğer gelişmiş ülke merkez bankalarının almış oldukları olağanüstü kararların bütünleyicisi niteliğindeki TCMB’nin bu kararı ve açıkladığı tedbir paketi; ekonominin koruma altına alınması ve büyüme endişelerini azaltması bakımından, özel sektör için bir ‘can suyu’ olacaktır.”