Karataş’ın turizm potansiyeli harekete geçirilecek

08 Temmuz 2020

ADANA / DÜNYA

İl Kültür Turizm Müdürü Sabri Tari ve Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Genel Sekreteri Lutfi Altınsu, Karataş’ı ziyaret ederek Karataş Belediye Başkanı ve Karataş-Yumurtalık Turizmi Geliştirme Hizmet Birliği Başkanı Necip Topuz ile birlikte bölgenin kalkınmasına ve turizm potansiyelinin arttırılmasına yönelik çalışmaları inceledi.

SOLDAN SAĞA - İl Turizm Kültür Müdürü Sabri Tari, Belediye Başkanı Necip Topuz

ÇKA Sekreteri Lutfi Altınsu

Karataş’ın turizm potansiyelinin ön plana çıkarılması yönelik bilgi veren Başkan Topuz işletme hakkı Karataş Belediyesi’nde olan Kumluk ve Tabiat Parkı, Macera Parkı, Kütüphane ile tarihi değerlerin gün yüzüne kavuşturulması ve Su Sporları Merkezi için yürütülen çalışmaları anlattı. Kumluk ve Tabiat Parkında yapılan yenileme çalışmalarının tamamlanma aşamasına gelindiğini; içerisinde bungalov evler, karavan kamp alanı, kahvaltı salonu ve restoran yer alacağını belirten Topuz, ilçede kütüphane kurulması ve seyir tepesi oluşturulması yönünde de projeleri olduğunu kaydetti.