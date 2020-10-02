Karatay Belediyesi, eğitim ve sağlık projelerine ağırlık verdi
Eğitim ve sağlık alanında projelere odaklanan Konya'nın Karatay Belediyesi, Hamzaoğlu, Fevzi Çakmak ve Köprübaşı mahallelerinde 3 okulla ilçeye toplamda 56 yeni derslik kazandıracak. İlçede ayrıca iki sağlık tesisi de inşa ediliyor.
KONYA-DÜNYA
Karatay’daki bütün okulların eğitim kalitesi ile başarısının yükseltilmesi, öğrencilerin daha rahat ve sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmesi için destek veren Karatay Belediyesi, bu kapsamda ilçede birçok yatırımı hayata geçirdi. Karatay Belediye Başkan Hasan Kılca, Yerel Seçimlerin ardından göreve gelir gelmez Hamzaoğlu Mahallesi'ne 24 derslikli ortaokulu, Fevzi Çakmak Mahallesi’ne 24 derslikli ilkokul ve yine Köprübaşı Mahallesi'ne de 8 derslikli bir anaokulunun temelini attı. Böylece Hamzaoğlu, Fevzi Çakmak ve Köprübaşı mahallelerimize inşa edilen 3 eğitim tesisiyle ilçeye toplamda 56 yeni derslik kazandıracak.
Amaçlarının Konya’nın ve Karatay’ın eğitim hayatına, derslik ihtiyacına katkı sağlamak olduğunu söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, öğrencilerin çok daha kaliteli mekânlarda eğitim görmelerine katkı sunduklarını ifade etti.
Sağlık yatırımları da sürüyor
Karatay Belediyesi’nin eğitime yönelik projelerin yanı sıra sağlık yatırımları da devam ediyor. Kılca, “Belediyemiz tarafından, hayırsever Ali Gümüş’ün de destekleriyle 4 milyon TL’ye mal olacak Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezi ile Hayıroğlu Mahallesi’ne kazandırılacak yaklaşık 1 milyon TL maliyetli aile sağlığı merkezi ve sosyal tesisinin yapımları da aralıksız sürüyor” diye konuştu.