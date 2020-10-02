Karatay Belediyesi, eğitim ve sağlık projelerine ağırlık verdi

02 Ekim 2020

KONYA-DÜNYA

Karatay’daki bütün okulların eğitim kalitesi ile başarısının yükseltilmesi, öğrencilerin daha rahat ve sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmesi için destek veren Karatay Belediyesi, bu kapsamda ilçede birçok yatırımı hayata geçirdi. Karatay Belediye Başkan Hasan Kılca, Yerel Seçimlerin ardından göreve gelir gelmez Hamzaoğlu Mahallesi'ne 24 derslikli ortaokulu, Fevzi Çakmak Mahallesi’ne 24 derslikli ilkokul ve yine Köprübaşı Mahallesi'ne de 8 derslikli bir anaokulunun temelini attı. Böylece Hamzaoğlu, Fevzi Çakmak ve Köprübaşı mahallelerimize inşa edilen 3 eğitim tesisiyle ilçeye toplamda 56 yeni derslik kazandıracak.

Amaçlarının Konya’nın ve Karatay’ın eğitim hayatına, derslik ihtiyacına katkı sağlamak olduğunu söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, öğrencilerin çok daha kaliteli mekânlarda eğitim görmelerine katkı sunduklarını ifade etti.

Sağlık yatırımları da sürüyor

Karatay Belediyesi’nin eğitime yönelik projelerin yanı sıra sağlık yatırımları da devam ediyor. Kılca, “Belediyemiz tarafından, hayırsever Ali Gümüş’ün de destekleriyle 4 milyon TL’ye mal olacak Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezi ile Hayıroğlu Mahallesi’ne kazandırılacak yaklaşık 1 milyon TL maliyetli aile sağlığı merkezi ve sosyal tesisinin yapımları da aralıksız sürüyor” diye konuştu.