Karatay Belediyesi’ne ‘sıfır atık’ ödülü

29 Ekim 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık" projesini yatırım ve projeleriyle en fazla destekleyen belediyeler, Ankara'da düzenlenen "Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre Ödül Töreni" programında ödüllendirildi.

Konya'nın Karatay Belediyesi, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere daha temiz ve daha gelişmiş bir Türkiye, yaşanabilir bir dünya bırakılma hedefiyle hayata geçirdiği 'Sıfır Atık Eylem Planı ve Yeni Yönetim Projesi' ile ödüle layık görüldü.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ’ya ödülü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ‘Sıfır Atık’ projelerinin desteklenmesi noktasında hayata geçen yatırımlar ve projelerin yanı sıra bu yöndeki emek ve gayretlerinden dolayı ödül alan belediyeleri tebrik etti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da çevre ve insan sağlığının korunması kapsamındaki yatırımlarıyla örnek ve marka bir ilçe oluşturmak için çalıştıklarını söyledi. Karatay’ı her alanda en iyi noktaya taşımak için çalıştıklarının altını çizen Hasan Kılca, bu kapsamda bugüne kadar birçok proje hayata geçirdiklerini aktardı.