Karatay Belediyesi’nin glutensiz ürünleri konya sınırlarını aştı

20 Ekim 2020

KONYA-DÜNYA

Karatay Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2019’da üretimine başladığı glutensiz gıda ürünleri, yoğun talep görüyor. Sadece Konya’da değil, Konya sınırlarını aşarak Türkiye’nin dört bir yanındaki binlerce çölyak hastasının ilgisini çeken projede ürün çeşitliliği de gün geçtikçe artıyor. Proje kapsamında ekmeğin yanı sıra artık glutensiz simit, pasta ve kurabiye de üretiliyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, projeyle çölyak hastalarının mağduriyetinin giderilmesi bağlamında Konya’da önemli bir eksikliği giderdiklerini belirterek, “Her ay 75 bin adet glutensiz unlu mamulün üretildiği projemizden Konya’nın yanı sıra birçok ilden binlerce vatandaşımız faydalanıyor” dedi.

Konya’da, tespit edilmiş bin 700'ün üzerinde çölyak hastası bulunuyor. Sosyal belediyecilik projeleriyle öne çıkan Karatay Belediyesi de çocuklar ve aileleri için yaşamı adeta bir kâbusa dönüştüren çölyak hastalığına karşı verilen mücadeley destek olmak için harekete geçmişti. Bu kapsamda Konya Çölyak Derneği yönetici ve üyelerinin yanı sıra birçok kurum ile kuruluşla çalışma yapan belediye, ailelerin glutensiz ürünlere ulaşma konusundaki mağduriyeti gidermek için 2019 yılı itibariyle Karatay Halk Ekmek Fabrikası'nda glutensiz ekmek üretimine başladı. Bir yıldır Karatay Belediyesi tarafından sürdürülen proje sayesinde Çölyak hastaları, artık Konya dışından glutensiz ekmeklerini sipariş vermek zorunda kalmıyor. Karatay Belediyesi bunun yanı sıra ilçenin farklı noktalarına glutensiz ekmek büfeleri de kurarak vatandaşın söz konusu ürünlere daha kolay ulaşmasına katkı sunuyor. Öte yandan Selçuklu ve Meram Belediyesi de bu projeye destek vererek Konya’nın çeşitli noktalarına glutensiz ekmek büfesi açtı.