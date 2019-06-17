Karne hediyesi kitap ve oyuncaklar KalDer Bursa’dan

17 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Bu yıl da 17. Kalite ve Başarı Sempozyumu öncesinde yapılan duyurularla Bursalılar kampanya hakkında bilgilendirildi. 12-13 Nisan tarihlerinde Sempozyum süresince katılımcılar oyuncak ve kitap hediyelerini getirdiler. Ayrıca kampanyayı kendi çalışanlarına duyuran KalDer’e üye firmalar kampanyaya destek vererek hediyelerini KalDer’e ulaştırdı. Gelen tüm hediyeler KalDer’de düzenlendikten sonra gönderimleri yapıldı.

Kitap ve oyuncaklar çocuklara ulaştırılmak üzere bu yıl; Bursa’da Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği’ne, Bursa’da LÖDER’e, Elazığ’da Goncalar Solmasın Derneği’ne ayrıca gönüllüler aracılığıyla Çanakkale, Diyarbakır, Erzurum, Kars, Muş, Siirt’e gönderildi. 2013 yılından bugüne 15.000 kitap ve oyuncak çocuklara ulaştırıldı.

“Saklamadılar, Paylaştılar”

Kampanya hakkında konuşan KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Elbay “Kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında 7 yıl önce başlattığımız kampanyamızı gördüğü ilgi üzerine sürdürüyoruz. Gönüllülük esasıyla bir iyilik zinciri oluşturduk diyebiliriz. İyi durumdaki kitap ve oyuncakları başka çocuklara ulaştırıyoruz. Sempozyumda açtığımız kumbara ve KalDer üyesi firmaların kendi içlerinde duyuru yapmasıyla bugüne dek 15.000 kitap ve oyuncak topladık. Gönüllülerimiz saklamadılar, paylaştılar. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yaz tatili öncesi tüm hediyeleri karne hediyesi olarak çocuklara ulaştırdık. Ülkemizin geleceği çocukların mutluluğunda pay sahibi olduysak ne mutlu bizlere. Kampanyamıza katkı sağlayan tüm gönüllülere teşekkür ediyorum, projemizi gördüğü ilgiyle önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz” dedi.