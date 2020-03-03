Karoseri sektörü temsilcileri ABD pazarına odaklandı

03 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Otomotiv sektörünün en önemli alanlarından biri olan karoseri sektörüne yönelik hayata geçirilen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (Ur-Ge) Projesi sektörün ihracat odaklı büyümesine katkı sağlıyor. Bursa Ticari Araç, Karoseri, Üst yapı ve Tedarikçileri Sektörü Ur-Ge Projesi kapsamında proje üyesi firmalar, ABD’nin Las Vegas şehrinde bu yıl 36.’sı düzenlenen LCT Show International fuarına katılım sağladı. Ticaret Bakanlığı ve BTSO’nun destekleriyle yürütülen Ur-Ge Projesi kapsamında firmalar sektörde küresel ölçekte güçlü olan PREVOST, Executive Coach Builders, MCI (Motor Coach Industries) ve Tiffany Coachworks firmaları ile görüşme imkanı yakaladı. Heyete BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan da eşlik etti.

“Üretimdeki tecrübeyi ihracata taşımayı hedefliyoruz”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, otomotiv sektöründe Türkiye’nin lider kenti olan Bursa’nın karoseri sektöründe tecrübeli firmalara sahip olduğunu vurguladı. Karoseri sektöründe 1950’li yıllardan bu yana doğal bir kümelenmeye sahip Bursa’nın sektördeki ihracat potansiyelini artırdığını kaydeden Başkan Burkay, “Sektörlerimizin ihracat odaklı büyümesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Son 7 yılda Küresel Fuar Acentesi, Ur-Ge Projesi, Ticari Safari Projelerimizin destekleriyle kentimizin 1.500’ün üzerinde yeni ihracatçı kazandırdık. Karoseri sektöründe 70 yılı aşkın üretim tecrübesine sahip olan Bursa’mızın sektördeki ihracatını artırmak için yurt dışı programlarımıza devam edeceğiz” dedi.

“Birçok firmamız yen iş bağlantısı kurdu”

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Karoseri Ur-Ge Projesi kapsamında ikinci yurt dışı programına imza attıklarını vurguladı. BTSO ve Ticaret Bakanlığı’nın katkılarıyla hazırlanan Ur-Ge projesinde sürecin başarılı bir şekilde ilerlediğini ifade eden Koçaslan, “Ticaret Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz Ur-Ge projemizde 30 firma yer alıyor. Hedefimiz sektörümüzün ihracat potansiyelini güçlendirmek. Sektörümüz, üretimdeki potansiyelini ihracata yansıtmak istiyor” diye konuştu.

Mercedes ve Dünya Ticaret Merkezi’ne ziyaret

BTSO heyeti ABD programı kapsamında ayrıca Mercedes Benz of Beverly Hills firmasına ziyaret gerçekleştirdi. Tesiste incelemelerde bulunan heyete, firma üst düzey yöneticileri çalışmalar ve üretim hakkında bilgiler verdi. Bursa iş dünyası temsilcilerinin bir sonraki durağı Los Angeles Dünya Ticaret Merkezi oldu. Ziyarette, Los Angeles Economic Development Corporation (LAEDC) kurumunda Kalifornia eyaletinde bölgesel iş imkanları, yatırım olanakları, elektrikli araçların ve ulaştırma-yolcu taşımacılığın geleceği hakkında bilgiler verildi.