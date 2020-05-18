Karpuz ihracatı yüzde 287 arttı

18 Mayıs 2020

FİKRİ CİNOKUR

Avrupa pazarında etkili olan İran'da koronavirüs nedeniyle transit geçiş olmaması, Yunanistan'da da erkenci karpuzların kabak tadında olması, Fas, Tunus ve İspanya gibi ülkelerde de salgın hastalık nedeniyle üretimde sıkıntı yaşanması üzerine Avrupa ülkeleri, Türkiye'den karpuz tercih etmeye başladı.

Özellikle Antalya ve Adana gibi üretim bölgelerinde karpuzun tatlı ve leziz olması da ihracatı olumlu yönde etkiledi. Türkiye'den 1 Ocak -14 Mayıs 2020 tarihlerinde Avrupa'ya geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 287, değer bazında ise yüzde 252 artışla karpuz ihracatı gerçekleşti.

Bu yılın 1 Ocak - 14 Mayıs döneminde Avrupa ülkelerine 3 milyon 726 bin 178 kilogram karpuz ihracatı gerçekleştirilirken 1 milyon 691 bin 350 dolar döviz girdisi sağlandı.

Geçen yıl aynı dönemde Avrupa ülkelerine 962 bin 858 kilogram karpuz ihracatına karşılık 480 bin 319 dolar döviz elde edilmişti.

Yönetim düşmeden önce BAİB Başkan yardımcılığı görevinde bulunan Adalya Dış Ticaret Limited Şirketi sahibi Abdullah Bulut, ''Koronavirüs salgını nedeniyle İran'dan Avrupa'ya geçiş yok. Öte yandan bizim karpuzumuz bu yıl daha leziz ve tatlı. Yunanistan'da üretilen karpuz ise kabak tadında olduğu için tercih edilmedi. Karpuz üreticide kilosu 2,5-3 lira arasında. Mevsim koşulları ve uluslararası ticaret bizim lehimize gelişti. ülkemize ve Türk ihracatçısına yaradı'' dedi.

Yönetimi düşen BAİB'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan ihracatçı ve gümrük müşaviri şirketleri olan İsmail Özandaç da, bu sezon koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa ülkelerinin Türkiye'den yoğun karpuz talebinde bulunduğunu söyledi.

Özandaç, Dünya'nın ve Avrupa'nın en büyük süpermarketlerinden birinin de Adana ve Antalya'dan 2 bin 200 ton (100 TIR) karpuz alımı gerçekleştirdiğini kaydetti. İsmail Özandaç, şöyle konuştu.

''Avrupa'nın ve Dünyanın en büyük süpermarket zincirlerinden bir firma Türkiye'den aldığı karpuzlardan memnun kalırsa Lübnan ve Fas'taki yatırımlarını Türkiye'ye kaydıracak. Zaten bu firma Antalya'da kendi talebi doğrultusunda çiftçiye karpuz ürettiriyor.''