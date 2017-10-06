Karsu, Kelheim işbirliği ile Türkiye'de ‘Viloft'lu iplik üretecek

06 Ekim 2017

Karsu Tekstil, Avrupa'nın önde gelen selülozik elyaf üreticilerinden Kelheim ile işbirliği anlaşması imzaladı. Yapılan işbirliği kapsamında, Kelheim'in elyaf olarak ürettiği ‘Viloft'lu ipliği Türkiye'de Karsu Tekstil imal edecek. Firma, Kelheim ile Viloft'lu iplik pazarının Türkiye ve global pazarda geliştirilmesi konusunda ortak çalışacak.

Firmalarının doğal, rejenere selülozik ve sentetik birçok elyaf ile iplik ürettiğini belirten Karsu Tekstil Genel Müdürü Nevzat Seyok, "Bu yıl firmamız açısından stratejik bir adım attık. Avrupa'nın önde gelen selülozik elyaf üreticilerinden Kelheim ile işbirliği anlaşması yaptık. Söz konusu anlaşma ile Viloft içerikli iplikleri Türkiye'de üreteceğiz. Bunun yanı sıra Kelheim ile Ür-Ge ve pazarın geliştirilmesi konusunda ortak çalışmalar yapacağız" diye konuştu.

Viloft hakkında bilgiler aktaran Nevzat Seyok, "Üründeki liflerin selülozik ya da sentetik esaslı olması, enine ve boyuna kesit yapısı, bu liflerden üretilen giysilerin konfor özelliklerini doğrudan etkiliyor. Kelheim tarafından üretilen Viloft, kesit yapısından dolayı iplik üretimi sırasında lifler arasında hava boşlukları oluşmasına imkan veriyor. Kesitli yapı, ayrıca tekstil ürününün termal özellik kazanmasını sağlıyor" diye konuştu. Termal özelliği nedeniyle Viloft'lu ipliğin kullanıldığı tekstil ürünlerinin hızlı kuruduğunu ve nefes alabilir yapısı bulunduğunu ifade eden Seyok, "Viloft, tekstil ürünlerinde daha çok pamuk, polyester, polyamid, Tencel gibi liflerle yüzde 50 karışımlı olarak kullanılıyor" açıklamasını yaptı.

"Makine yatırımıyla kapasite ve çeşitliliği artırdık"

Öte yandan Karsu Tekstil olarak 2016 yılında yaklaşık 12 milyon euro'luk modernizasyon ve yeni makine yatırımları yaptıklarını bildiren Genel Müdür Nevzat Seyok, "Son model makinelerle ürün kalitemizi ve çeşitliliğimizi artırdık. Söz konusu yatırımla daha ince ve özellikli iplikler yapabilme kabiliyetini artırdık" dedi.

Ürettikleri mamullerinin birçoğunun temelinde kendi yaptıkları Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarının olduğunu vurgulayan Seyok, Ar-Ge konusunda kayda değer tecrübe edindiklerini ifade etti. Seyok, "Güç tutuşur, antibakteriyel, nem transfer özellikli, termal, termoregülasyon ve klim klima özellikli birçok ürünün Ar-Ge çalışmalarını tamamladık ve üretimini yapıyoruz. Sektörde ürün çeşitliliğimiz ve kalitemiz ile bilinen bir firmayız" diye konuştu.

Bugün itibarıyla 29 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Nevzat Seyok, "Doğrudan ihracatın yanı sıra yurtiçi müşterilerimizin tamamına yakını ihracatçı konumda olduğu için dolaylı yoldan da ihracat yapıyoruz. Orta vadede üretimin yüzde 40'ını yurtdışına göndermeyi planlıyoruz. Ayrıca bu yıl ve 2018'de de ciroyu yüzde 15 artırmayı hedefliyoruz" dedi.