Kasım ayı toplantısı CCI’da yapıldı

08 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - 2016 yılında Yeşim Tekstil, BUİKAD ve BUSİAD koordinatörlüğünde kurulan Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, Kasım ayı toplantısını WEPs imzacısı ve platform üyesi CCI’ın Kestel’deki fabrikasında gerçekleştirdi.

CCI’ın kadınların iş gücüne katılımı ve kadın yöneticilerin sayısını arttırmaya yönelik insan hakları temelli projelerinin paylaşıldığı etkinlikte; Kadın Platformları, Bayide Kadın Liderler, Kız Kardeşim ve Öğrencilerle Birlikte projelerinin üzerinde duruldu. CCI’ın on ülkesinde kurulan Kadın Platformlarının network oluşturma ve liderlik becerilerinin artmasına sağladığı katkı ön plana çıkarken, Bayide Kadını Liderler projesinin katılımcılarından biri olan Balıkesir Bayisi projenin iletişim ağlarını arttırmanın yanında, profesyonel gelişimlerine de destek olduğunu söyledi.

Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur “Platform üyelerimize kapılarını açan Coca- Cola İçecek’e teşekkür ediyorum. Kadının güçlenmesi alanında yaptıkları güzel çalışmalar için de kendilerini kutluyorum” dedi. Konuşmalar ardından üyeler üretim tesisini gezdi.

Her ay WEPs imzacısı platform üyesi bir şirketi ziyaret eden üyeler, firmanın kadın istihdamı konusundaki çalışmalarını dinleyerek şirketler arası öğrenme süreçlerini desteklemeyi amaçlıyor. Bu çerçevede platform üyeleri daha önceki aylarda da Yeşim Tekstil, Tofaş, Borçelik ve Chassis Brakes firmalarının toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yaptıkları çalışmaları dinlemişti.