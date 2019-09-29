Kasım ayında İspanya iş dünyası Bursa’ya gelecek

29 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - İspanya Büyükelçisi Barba, Bursa ile İspanya arasında yeni ticaret köprülerinin kurulmasını arzuladıklarını belirten Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, “Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nin himayelerinde, 12-14 Kasım 2019 tarihlerinde Bursa’da otomotiv sektörüne yönelik ikili iş görüşmeleri organizasyonu yapılacak. Hedefimiz, Türkiye ve İspanya arasındaki ticaret köprülerinin yeni projelerle devam etmesini sağlamaktır. Bu noktada Bursa önemi bir rol üstleniyor” ifadelerini kullandı.

Bursa’da 28 İspanya menşeili şirket faaliyette

Bursa ile İspanya arasındaki ticaret hacmi hakkında bilgiler paylaşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener de, Bursa’nın İspanya’ya ihracatının 2018 yılında yaklaşık 800 milyon dolar olduğunu hatırlattı. 28 İspanya menşeili şirketin Bursa’da faaliyette olduğunu kaydeden Şener, “İspanya Bursa’mızın önemli ticaret partnerlerinden birisidir. BTSO olarak sektörlerimizin ihracat odaklı büyümesine yönelik yurt dışı programlarımızı sürdürüyoruz. İspanya da bizim en önemli ihracat rotalarımızdan birisi oldu” dedi.