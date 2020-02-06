Katar Hava Yolları Trabzon uçuşlarına başlıyor
Katar Hava Yolları 20 Mayıs'ta Trabzon seferlerine başlıyor.
Osman ŞİŞKO
Katar Hava Yolları (Qatar Airways) Türkiye'deki uçuş ağına bir yenisini ekleyerek Trabzon seferlerine başlamayı planlıyor. Hava yolu firmasının internet sitesinden yapılan açıklamada, Doha-Trabzon seferlerinin 20 Mayıs'ta başlayacağı ve haftada 3 uçuş gerçekleştirileceği aktarıldı. Trabzon'la Katar Hava Yollarının Türkiye uçuş ağı 8 noktaya ulaşmış olacak.
Türkiye'de 7 noktaya uçuyorlar
İstanbul Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Ankara, Adana, Bodrum, Hatay ve İzmir'e Katar Hava Yolları haftanın belirli günlerinde tarifeli seferler düzenliyor.