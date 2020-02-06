ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
5 °C

Katar Hava Yolları Trabzon uçuşlarına başlıyor

Katar Hava Yolları 20 Mayıs'ta Trabzon seferlerine başlıyor.

Katar Hava Yolları Trabzon uçuşlarına başlıyor
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Osman ŞİŞKO

Katar Hava Yolları (Qatar Airways) Türkiye'deki uçuş ağına bir yenisini ekleyerek Trabzon seferlerine başlamayı planlıyor. Hava yolu firmasının internet sitesinden yapılan açıklamada, Doha-Trabzon seferlerinin 20 Mayıs'ta başlayacağı ve haftada 3 uçuş gerçekleştirileceği aktarıldı. Trabzon'la Katar Hava Yollarının Türkiye uçuş ağı 8 noktaya ulaşmış olacak.

Türkiye'de 7 noktaya uçuyorlar

İstanbul Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Ankara, Adana, Bodrum, Hatay ve İzmir'e Katar Hava Yolları haftanın belirli günlerinde tarifeli seferler düzenliyor.

Trabzon

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap