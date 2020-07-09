Kayapa OSB, teknolojisi yüksek yatırımları çekmek için önceliği altyapıya verdi

09 Temmuz 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Kayapa Organize Sanayi Bölgesi (Kayapa OSB) Başkanı Yalçın Toy, ıslah OSB sürecini tamamlayarak OSB statüsünü kazanan Kayapa’daki yeni planlamaları DÜNYA Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile paylaştı. Bölgenin geçen yıl mart ayında OSB kimliğini kazandığını hatırlatan Toy, önceliklerinin altyapı olduğuna işaret etti. Önümüzdeki günlerde elektrik, su, kanalizasyon, gaz, telekomünikasyon yatırımlarını içeren 15 milyon liralık altyapı ihalesine çıkacaklarını belirten Yalçın Toy, “Burada da önceliğimiz hangi adada doluluk yüzde seksene ulaşmışsa bölge olarak oranın altyapısını bir an önce yapmak istiyoruz. Özellikle bu alanlarda tek kazı ile işlemleri tamamlayacağız. Ayrıca henüz yatırımı yapılmamış parsellerin de girişine kadar hizmeti götüreceğiz. Böylece sanayici hazır altyapıya bağlantı sağlayarak üretime başlayabilecek. Bir yıl içinde tüm altyapı çalışmalarının tamamlanmasını hedefliyoruz” dedi.

HOSAB ile yapılan işbirliği OSB’lere örnek oldu

Organize sanayi bölgelerinin arıtma tesisi kurma zorunluluğunu hatırlatan Yalçın Toy, yeni bir arıtma tesisi yatırımı yapmak yerine komşu sanayi bölgesi olan Hasanağa OSB’nin (HOSAB) arıtma tesisini kullanarak hizmet almak için protokol imzaladıklarını aktardı. HOSAB’dan aynı zamanda danışmanlık hizmeti de aldıklarını anlatan Toy, “Türkiye’de bir ilki hayata geçirerek OSB’ler arası güzel bir dayanışma örneği sergiledik. HOSAB’tan özellikle imar ve çevre konularında teknik destek hizmeti alınması ve teknik personelimizin eğitimi konusunda da protokol imzalandı. Kendi deneyimsiz kadrolarımızı oluşturmak yerine onların deneyimlerinden yararlanarak istihdam edeceğimiz arkadaşlarımıza eğitimlere başladık” dedi. Sanayiciye kesintisiz elektrik ulaştırabilmek için yatırım yaptıklarını anlatan Toy, artan yapılaşmayla beraber elektrikte de taleplerin arttığını vurguladı.

“Teknoloji üreten firmalardan talep var”

Bölgede yüzde 70 oranında otomotiv endüstrisine yönelik üretim yapıldığını kaydeden Yalçın Toy; makine, tekstil, cam, mobilya ve ağaç işleri gibi çeşitli sektörlerin de faaliyet gösterdiğini, öte yandan bölgenin özellikle savunma sanayi, Ar-Ge ve inovasyona dönük üretim yapan firmalarıyla öne çıktığını aktardı. Doluluk oranı yüzde 76 olan bölgenin özellikle katma değerli sektörler tarafından tercih edildiğine işaret eden Toy, 2023 yılına kadar bölgede doluluğun yüzde 100’e ulaşmasını beklediklerini dile getirdi. Yalçın Toy, “Bölgemiz Bursa’da metrekare bazında en hızlı değer kazanan bölge. Şehir merkezine ve çevre illere bağlantısı, İzmir-İstanbul-Bursa otoyoluna olan yakınlığı, alt ve üst yapı yatırımlarının büyük ölçüde tamamlanmış olması Kayapa’yı yatırımcılar açısından cazip kılıyor. Kayapa’ya dünyaya ayak uydurmuş, teknolojik üretimler yapan küçük ama katma değeri yüksek teknoloji yatırımları bulunan firmaların gelmesini istiyoruz” açıklamasını yaptı. Geçen yıl bölgeden 120 milyon dolarlık ihracat yapıldığını belirten Yalçın Toy, bu yılsonunda hedeflerinin 150 milyon dolara ulaşmak olduğunu açıkladı.