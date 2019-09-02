Kayapa OSB’de çalışmalar hız kazanıyor

02 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı Heykel Valilik Binası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Bursa Valisi ve Kayapa OSB Müteşebbis Heyeti Başkanı Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleşen Kayapa OSB Müteşebbis Heyeti 2. toplantısında, heyet üyeleri de hazır bulundu.

Toplantıda gelecek dönemde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar ele alınarak değerlendirildi. Toplantıda ayrıca, Kayapa OSB’de organizasyon şeması oluşturularak ihtiyaçlara cevap verebilecek kurumsal ve profesyonel bir ekip oluşturulması adına çalışmaların yapılması da kararlaştırıldı.

Toplantı sonunda, Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy ve Kayapa OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili İlker Duran tarafından, Bursa Valisi ve Kayapa OSB Müteşebbis Heyeti Başkanı Yakup Canbolat’a, destekleri ve emeklerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.