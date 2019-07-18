Kayapa OSB’nin önceliği altyapı

18 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Kayapa OSB ve Kayapa Sanayici ve İş Adamları Derneği (KSİAD) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, üyeler yoğun ilgi gösterdi. Resmi olarak 28 Mart 2019 tarihinde Organize Sanayi Bölgesi kimliğini kazanan Kayapa OSB’nin gelecek dönemde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmaları ve projeleri üyelerle paylaşıldı.

Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy, daha yolun çok başında olduklarını ama hep birlikte çalışarak yola devam edeceklerini ifade etti. Toy şunları söyledi:

“Kayapa Sanayi Bölgesi’nin geçmişi 1991-1992 yıllarına dayanıyor. 1998 yılında bu bölgeye sanayici olarak geldiğimde bölgede sadece 6 firmaydık. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda 20 küsür yılda ciddi bir büyüme kat ettik. Zor bir süreç geçti, bu günlere kolay gelmedik. Sivil toplum kuruluşlarının önemini bildiğimizden 2002’de KSİAD’ı kurduk. Biz burayı sanayi bölgesinden çıkartıp OSB yapma hayalini kurduk, çalışmalar yaptık, Ankara’ya birçok defa gittik geldik, sunumlar yaptık. Islah OSB yasasıyla da birlikte bize bir fırsat doğdu ve bu fırsatı iyi değerlendirerek bugünlere geldik. Sanayiciler olarak hepimizin kendine göre sorunları var. Hepimizin ihtiyaçları var. Ama en önemlisi ülkemiz için üretiyor ve önemli bir istihdam sağlıyoruz. Daha yolun çok başındayız. İnşallah birlik beraberlik içerisinde yolumuza devam ederiz.”

Altyapı bir bütün olarak planlanacak

Önceliklerinin altyapı olduğunu vurgulayan Yalçın Toy, su, kanalizasyon, gaz, telekomünikasyon gibi ihtiyaçlar konusunda bir bütün olarak altyapıyı planlayıp bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Toy, “Burada da önceliğimiz hangi adada doluluk yüzde seksene ulaşmışsa bölge olarak oranın altyapısını bir an önce yapmak istiyoruz. Bir de organize sanayi bölgelerinin bir arıtma mecburiyeti var. Bu süre içinde hızlı bir çözüm bulmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birçok kurum, yerel yönetim ve OSB ile dirsek temasındayız. Kayapa Organize Sanayi Bölgesi olmamızın da verdiği heyecanla bundan sonra daha çok çalışacağız. Bölgemizi daha çevreci, sanayicimizin de yatırım yapacağı, gözbebeği olacağı bir bölge haline getirmek için emek sarf edeceğiz” dedi.

Programın sonunda, Islah OSB sürecinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi olarak Müteşebbis Heyeti’nde görev alan ve sürece katkı koyan sanayicilere plaket takdim edildi.