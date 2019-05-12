Kayapa OSB’nin Yönetim Kurulu Başkanlığına Yalçın Toy seçildi

12 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’nde ıslah sürecinin tamamlanmasının ardından ilk Müteşebbis Heyet Toplantısı Heykel Valilik Binası Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Müteşebbis Heyet Toplantısının ardından gerçekleştirilen görev dağılımında da Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığına, daha önce Kayapa Sanayici ve İş Adamları Derneği (KSİAD) Başkanlığı da yapan Yalçın Toy seçildi. Başkan Vekilliği görevine İlker Duran getirilirken, Ali Güler, Salim Balcı ve Muammer Ballı da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacaklar. Denetim Kurulu üyeliklerine ise Cüneyt Canbolat ile Fevzi Çağlayan seçildiler.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy, “20 yıllık sürecin sonuna geldik. Çok mutluyuz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalardan aldığımız şevk ve tecrübeyle, Kayapa Organize Sanayi Bölgesi olmamızın da verdiği heyecanla bundan sonra daha çok çalışacağız. Bölgemizi daha yaşanılabilir, daha çevreci, sanayicimizin de yatırım yapacağı, gözbebeği olacağı bir bölge haline getirmek için emek sarf edeceğiz. Tüm sanayicilerimizi yanımızda görmek istiyoruz” dedi.