Kayapalı sanayicilerden Kızılay’a destek

21 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - Kan bağışı konusunda farklılık uyandırmak amacıyla Türk Kızılay’ı ile birlikte harekete geçen KSİAD Yönetimi, Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nde kan verme noktası kurdu. Bölge sanayicileri, iş adamları, bölgede faaliyet gösteren firmaların personelleri de büyük bir duyarlılık sergileyerek, kan bağışı kampanyasına yoğun bir katılım gösterdi.

Bir gün boyunca süren kan bağışı kampanyasın da yaklaşık 50’den fazla KSİAD üyesi kan vererek, toplumu kan bağışı konusunda duyarlı olmaya davet etti. Bağışçılar, kan bağışının yanı sıra, lösemi hastalarına umut olma adına kök hücre örnekleri de verdiler.

Kan bağışı kampanyasına katılanlara, KSİAD tarafından doğayı daha yeşil bir hale getirmek adına çınar ağacı fidesi hediye edildi.