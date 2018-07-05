'Kayseri ile bir Çin kenti arasında e-ticaret başlayacak'

05 Temmuz 2018

HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 'Türkiye Teknoloji Buluşmaları' kapsamında düzenlediği etkinlik, Kayseri'deki oda ve borsaları bir araya getirdi. Dijital dünyada pazarlama, e-ticaret ve Endüstri 4.0'ın konuşulduğu programda söz alan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Çin ile Türkiye arasında ticaret anlaşması yapıldığını belirterek, "Bu anlaşma gereği iki ülkeden belirlenen birer şehir kendi arasında e-ticarete başlayacak. Bu şehir Türkiye'den Kayseri olacak. Önemli bir adımı atmış olduk ve çalışmalara hızlı bir şekilde devam ediyoruz” dedi.

Konuşmasında Endüstri 4.0 için eğitimin önemine dikkat çeken Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise “Teknoloji bizi bambaşka yerlere götürüyor ve buna ayak uyduramazsak yok olacağız. Eğitim sistemimizi farklılaştırmalı, endstüri 4.0 ile uyumlu insanlar yetiştirmeliyiz. Nihai amacımız toplumun daha rahat yaşamasını sağlamak. Bu yüzden endüstri 4.0 kadar, toplum 5.0'ı gündeme almalı, oda ve borsalar olarak bu konuya eğilmeliyiz” diye konuştu.

“Türkiye'nin endüstri 4.0 için 3.0'ı tamamlaması gerek”

Programın ana sponsorluğunu üstlenen Turkcell'in Kurumsal Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, ekonomik büyümenin artarak devam etmesi için, üretimde verimliliğin artması ile genç nüfusun bir arada olması gerektiğine dikkat çekti. Devamında ise endüstride yeni ufuklar ve dijital güvenlik konularının konuşulduğu paneller yapıldı. Siemens Bölge Müşteri Yöneticisi Engin Ekici, “Türkiye'nin Endüstri 4.0'ı başarabilmesi için öncelikle 3.0'ı tamamlaması gerek, ancak baktığınızda hala Endüstri 2.0'larda geziniyoruz. Bunu aşmak için elimizden geleni yapmalıyız” dedi.

Ömer Gülsoy: Kurumsallaşma ve markalaşmaya önem veriyoruz

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da değişen dünyaya ayak uydurmak için kurumsallaşmaya ve markalaşmaya önem verdiklerini söyledi. Dijital ortamda ticareti geliştirebilmek için öncelikle güven kazanmak gerektiğini dile getiren Gülsoy, “Çağa ayak uyduramazsak ticaretimiz biter. Bunun için teknolojiyi yakalamamız gerekiyor. Ancak internet alışverişlerinde en önemli nokta insanların size güveniyor olması. Bunun yolu ise kurumsal ve marka olmadan geçiyor. Biz de Kayseri'yi bu noktada hak ettiği yere getirmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.