Kayseri, kalkınmayı e-ticaretle sağlayacak

19 Haziran 2020

HİLAL SÖNMEZ-KAYSERİ

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) bünyesinde üretilen ürünleri, e38.com üzerinden satmaya başladı. Yöresel ve el işlemesi ürünler başta olmak üzere dileyen herkesin kendi ürününü, hiçbir kar payı veya komisyon olmaksızın satabileceği e38.com ile yerel kalkınma e-ticaret ile sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen “Siz Üretin e38.com İle Biz Kazanca Dönüştürelim” sergisinde KAYMEK’de üretilen el işlemesi ürünlerin ve e-ticaret satış kanalının tanıtımı yapıldı. KAYMEK kursiyerlerinin de katıldığı programda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Dünya’da çok ciddi bir e-ticaret kapasitesi oluştu. Türkiye’de bundan payını almak istiyor. Özellikle pandemi döneminde e-ticaretin ne kadar önemli olduğunu çok iyi anladık” dedi. KAYMEK üzerinden el ürünleri ve e-ticareti bir araya getireceklerini söyleyen Büyükkılıç, “Ancak bu uygulamadan sadece KAYMEK’deki üreticilerimiz değil, şehrimizin her yerinden dileyen tüm vatandaşlarımız faydalanabilecek” açıklamasını yaptı.

e38.com ile yerel kalkınma ve Kayseri’nin tanıtımı açısından da önemli adımlar atılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) da, büyükşehir belediyesinin e-ticaret adımına destek verecek. ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, yöresel ürünlerin yerel kalkınmada kullanılması ve dijital dönüşüm ile e-ticaret konularında projeyi destekleyeceklerini açıkladı.

“41 tesisimizde 200’e yakın kurs açıyoruz”

KAYMEK Müdürü Burhan Çanakpınar ise, “Bu güne kadar şehrimizin hemen her insanına dönemsel olarak dokunduk ve bugüne kadar 220 bin kursiyer ve öğrenciyi mezun ettik. KAYMEK bünyesinde özel istihdam bürosu niteliği taşıyan KAYMEK Kariyer Merkezi ile de direk olarak işverenlerle işçileri buluşturarak istihdama da kakı sağlıyoruz” diye konuştu. Çanakpınar, merkezle ilgili şu bilgileri verdi: “KAYMEK üzerinden 90 farklı branşta ve 25 farklı kategoride 41 tesisimizde 200’e yakın kurs açıyoruz. El sanatları alanında üretilen ürünleri yeni bir yapılanma ile e38.com’a taşıdık. Ancak, e-ticaret sitemizde sadece bizim bünyemizde üretilen ürünler satılmayacak. El sanatları alanında üretim yapan tüm vatandaşlarımıza kapımız açık. Özellikle kadınlar ve engellilerimizi buraya davet ediyoruz.”

Melikgazi de e-ticaret için kolları sıvadı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği e38.com’dan sonra Melikgazi Belediyesi de el ürünleri satışının yapılacağı e-ticaret portalını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Melikgazi Belediyesi hayata geçirmeye hazırlandığı e-ticaret portalı için Prasoft Yazılım ile iş birliğine gitti. Firma ile istişare toplantısı gerçekleştiren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak farklı alanlarda çalışmalarımız devam ediyor. Daha önce sözünü vermiş olduğum elektronik ticaret ‘e-ticaret’ konusunda büyük bir yol kat ettik. E-ticaret konusunda hem Kayseri hem de Türkiye için örnek projeler yapacağız. Özellikle el ürünleri satışında güzel bir e-ticaret portalının hazırlanması için uğraşıyoruz. Bu kapsamda Kayseri’nin yerli değeri Prasoft Yazılım ile istişare ettik. Özellikle bu salgın döneminde e-ticaretin önemi oldukça arttı. Ticari zekâsıyla nam salmış Kayseri’de artık bizimde elektronik ticarete yönelik alt yapıyı geliştirmemiz kaçınılmaz oldu. Artık bir tıkla tüm dünya üzerinde satışa ulaşmamız gerekiyor. Prasoft ile birlikte işbirliği içinde çalışarak Kayseri’ye bir portal kuracağız. Bu sayede vatandaşlarımız ürettiği el ürünlerini bu portal üzerinden pazarlama imkânına ulaşacak. Ben değerli arkadaşlarımıza vermiş oldukları destekler için teşekkür ediyorum” dedi.

Prasoft Yazılım Genel Müdürü Ferhat Akmermer ise “3 yıl önce Teknopark’ta online alt yapılarla alakalı bir yazılım ürettik. Pandemi döneminde dünyada olduğu gibi ülkemizde de de çok ciddi bir ihtiyaç haline geldi. Biz e-ticaret alt yapılarının entegrasyonlarını üreten bir yazılım şirketiyiz. Türkiye genelinde bu yazılım çok ciddi bir dağılıma sahip oldu. Melikgazi Belediyemizin yapacağı bu güzel projeye de bizlerde katkı sunacağımız için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.