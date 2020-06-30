Kayseri muhabirimiz Hilal Sönmez’e ödül
KGC'nin geleneksel olarak düzenlediği Geleneksel Medya Yarışması’nda, Kayseri muhabirimiz Hilal Sönmez, yazılı haber kategorisinde 3’üncülük ödülünün sahibi oldu. Sönmez’e ödülünü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar verdi.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nin (KGC) geleneksel olarak düzenlediği Geleneksel Medya Yarışması’nda dereceye giren katılımcılar, düzenlenen törende ödüllerini aldı. Kayseri muhabirimiz Hilal Sönmez, yazılı haber kategorisinde 3’üncülük ödülünün sahibi oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan ödül töreninde Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte çok sayıda konuk yer aldı. Yarışmaya, 7 dalda 60'a yakın başvuru yapıldı. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun jüriliğinde gerçekleştirilen oylama sonrası DÜNYA Gazetesi Kayseri muhabiri Hilal Sönmez yazılı haber kategorisinde “Kayseri ihracat vaadine odaklandı” haberi ile 3’üncülük ödülü aldı. Sönmez’e ödülünü, Bakan Hulusi Akar verdi.