Kayseri OSB’de çarkların dönüşü salgında hızlandı

16 Eylül 2020

KAYSERİ-DÜNYA

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, bu yıl ağustos ayında elektrik ve doğal gaz tüketiminin arttığını dile getirdi. Ekonomi gündemini değerlendiren Nursaçan, “Kayseri OSB’de 2020 yılı Ağustos ayı elektrik tüketiminde 2019 yılı Ağustos ayına göre yüzde 23.4’lük, doğalgaz tüketiminde ise yüzde 25.5’lik bir artış gözlemleniyor. Elektrik ve doğalgaz tüketiminin artmış olması üretimin de arttığının doğrudan bir göstergesidir’’ dedi.

Pandeminin Kayseri’de de ekonomik ve sosyal etkileri olduğuna dikkati çeken Nursaçan, “Pandemi süreci ile birçok sektörde yaşanan durgunluk hükümetimizin aldığı tedbirler ve destekler ile hissedilir derecede iyileşme gösterdi. Gözlemlenen ekonomik iyileşmenin ve istikrarın kalıcı kılınmasında hepimize önemli görevler düşüyor” diye konuştu. Nursaçan, “Üretimde gözlemlenen artışla ilgili olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan sanayi üretim endeksi, temmuz ayında 119,3 puana yükseldi. Endekste aylık bazda artış yüzde 8,4 olurken yıllık bazda artış ise yüzde 4,4 oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yükselişini üst üste 3. ayda da sürdürerek salgın öncesindeki seviyesini aşmış olmasının sanayinin çarklarının zor şartlarda da olsa döndüğünü göstermesi açısından umut verici olduğuna dikkati çeken Nursaçan, şunları söyledi: “Sanayi sektörüne verilen destekler, ekonomiye, üretime, istihdama ve ihracata olumlu olarak geri dönüyor. Bu gelişmeler doğrultusunda Hükümetimizin sanayi ve ticaretin canlanmasını etkileyecek reformlara devam etmesi en önemli beklentimizdir.”

Nursaçan, “Sanayiciler olarak bizler; ülkemizin gelişiminin ve kalkınma hızının sürekliliğin devam etmesi adına yatırım hamlelerini devam ettirmeli, en zor dönemlerde bile çalışmaya, üretmeye devam etmeliyiz” diye sözlerini tamamladı.