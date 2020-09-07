Kayseri OSB’DE COVID-19 test merkezi hizmete girdi

07 Eylül 2020

KAYSERİ-DÜNYA

Kayseri’de Sağlık Müdürlüğü, İl Pandemi Kurulu tarafından alınan karar uyarınca Organize Sanayi Bölgesinde COVID-19 test merkezini hizmete açtı. Halen kent merkezinde Erciyes Üniversitesi, şehir hastanesi, devlet hastanesi, eski askeri hastane ve üç özel hastanede burun ve boğazdan sürüntü alınarak COVID -19 testi yapıldığını söyleyen Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, bunlara ilave olarak Kayseri OSB Müdürlüğü (OSB), tarafından tahsis edilen binanın, Kayseri Devlet Hastanesi’ne bağlı test merkezi olarak açıldığını söyledi. Burada günde 100’e yakın testin gerçekleştirildiğini belirten Benli, “OSB’de şüpheli olarak belirlenen, filyasyon ekiplerince tespit edilen OSB çalışanlarının testlerini yerinde yapıyoruz” dedi.