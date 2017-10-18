'Kayseri savunma sanayi yatırımlarına talip'

18 Ekim 2017

HATİCE KEVEN ŞİMŞEK

KAYSERİ - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayserili sanayicilerin yerli ve milli ürün üretme konusunda her türlü Ar-Ge, yatırım ve çalışmaya hazır olduğunu belirterek, Kayseri'nin 3 üniversitesi ve bin 700 sanayi kuruluşu ile savunma sanayi yatırımlarına talip olduğunu söyledi.

Kayseri iş dünyasının gündeminde yer alan otomobil ve savunma sanayii konuları, Kayseri Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde "Kayseri'de Savunma Sanayi ve Otomotiv Sektörünün Geleceği" konulu toplantıda tekrar gündeme getirildi. Kayseri'de her iki sektöre yan sanayii hizmeti veren firmalara vurgu yapılarak ildeki potansiyel hakkında sanayicilere bilgi verildi. Toplantıda konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci , "Biz her iki stratejik sektörde şehrimizin potansiyelinin ortaya çıkarılması adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Savunma sanayi konusunun Kayseri'nin olmazsa olmazları arasında olduğunu belirten Başkan Büyüksimitci, "Anatamir Fabrikası ve Hava İkmal Bakım Merkezi'nin Kayseri adına bir şans olduğunu düşünüyorum. Her iki fabrikamızda ciddi manada tecrübeye sahip, gerek üretim teknoloji gerekse malzeme teknolojisi ile kendini ispatlamış durumda. Kayseri'de tank sanayisine, uçak sanayisine ve silah sanayisine ciddi şeklide tedarik yapan firmalarımız var. Yine savunma sanayisine yazılım yapan, helikopter parçaları üreten arkadaşlarımız var. Ben gerek otomotiv sanayisi ile gerekse savunma sanayisi ile ilgili Kayseri'de birikmiş bir potansiyel olduğu inancındayım. Biz bu konuda her türlü girişimde bulunarak, şehrimizin potansiyelinin ortaya çıkarılması adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

18 Ağustos'ta Savunma sanayii alanında mevzuat değişikliği yapıldığını ve Resmi Gazete'de yayınlandığını açıklayan Başkan Büyüksimitci, bu değişikliğin sanayiciler açısından son derece önemli olduğunu belirtti. Büyüksimitci, "Bu değişiklikle birlikte gerçek sanayiciler savunma sanayiine uzun vadeli katkılar sağlayacaktır. Kayseri'nin 3 üniversitesi, bin 700 sanayi kuruluşu ile imkanları, kabiliyetleri ve coğrafi konumu bu sektör için çok uygun.Kayserili sanayicilerimiz yerli ve milli ürün üretme konusunda her türlü Ar-Ge, yatırım ve çalışmaya hazır "ifadesinde bulundu.

"Kayseri'yi teknoloji üssü olarak görüyoruz"

Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Sivil Tümgeneral Murat Akkaya ise Kayseri'yi teknoloji üssü olarak gördüğünü belirterek, "Kayseri'deki hava ikmal ve anatamir fabrikaları bizim için çok kritik fabrikalar. Kayseri için de son derece önemli. Burada ciddi bir potansiyel ve imkan var. Eğer bu potansiyeli sizin gibi sanayicilerimizle birleştirebilir, milli sinerjiyi oluşturabilirsek, çok daha yüksek verim elde edeceğiz. Bu konuda hızlanmamız gerekiyor" dedi.

Büyük projeleri Kayseri'ye taşımak istediklerini ifade eden Akkaya, "Bu konuda yakında Kayseri'ye müjdeyi vereceğiz. Oldu gibi ama henüz çalışmalar tamamlanmadı. Bütün yatırımcıları Kayseri'ye yönlendiriyoruz. İnşallah bizim iki fabrikamızda da yapacağımız işler var. Resmileşince çok net o müjdeyi veririz. Biz altyapısını kuruyoruz. Gördüğüm kadarı ile Kayseri bu yatırımı hak ediyor. Bizimde gönlümüzden geçen Kayseri'ye bu yatırımı yapmak ve büyük bir işbirliğine yol açmaktır" şeklinde konuştu.

'En büyük gücümüz girişimci genç nesil'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri’nin en büyük gücünün girişimci genç nesil olduğunu belirterek, bu nesille birlikte Kayseri sanayisinin çok daha iyi noktalara gideceğini söyledi.Kayseri’nin artık klasik ürünler dışında katma değeri daha yüksek teknolojik ürünler ürütmesi gerektiğini belirten Çelik, “Bizde bilgi birikimi ve tecrübe var. Bir de eskisi gibi devletin soğuk yüzü yok karşımızda. Hükümetimiz savunma sanayisinin millileşmesi adına ne gerekiyorsa yapıyor, biz de belediye olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Burada iş sanayicilerimize düşüyor. Artık sanayicilerimiz biraz risk alıp, yatırımlarının bir kısmını yeni sektörlere ayırmalı” diye konuştu.