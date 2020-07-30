Kayseri Şeker, çiftçiye 68 milyon TL avans ödedi

30 Temmuz 2020

KAYSERİ-DÜNYA

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 3 fabrikanın ekim sahasında bulunan Kayseri, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Tokat ve Amasya’da sözleşmeli pancar ekimi yapan 14 bin 864 çiftçiye bugüne kadar ayni ve nakdi olarak 333 milyon 478 bin 976 lira ödeme yaptıklarını belirtti.

Akay, 2020-2021 Pancar Alım Kampanyası süresince de bugüne kadar 178 milyon 817 bin 679 lira ayni, 154 milyon 661 bin 297 lira ise nakdi avans ödemesi gerçekleştirdiklerini söyledi. Akay, “Tarımın gelişmesi, çiftçinin kalkınması, sektörün ayakta durması ve Kayseri Şeker’in ebedi bir şekilde çiftçisine hizmet edebilmesi adına var gücümüzle çalışıyoruz. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi çiftçimize 53 milyon 309 bin 106 lirası Sulama, 14 milyon 779 bin 970 lirası bayram avansı olmak üzere, toplamda 68 milyon 89 bin 76 lira ve genel toplamda ise 333 milyon lirayı aşan avans ödemesi yaptık” dedi.