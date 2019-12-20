Kayseri Şeker sektördeki etkinliğini artıracak

20 Aralık 2019

Filiz COŞKUN

Kayseri’de şirket vizyonunun ve yeni görsellerinin tanıtım toplantısında konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, üretimde güçlü bir yapıya sahip olduklarını, bu üretim gücünü ileri taşımak için iletişim süreçlerini de önemsediklerini vurgulayarak, şirket görsellerinin bu nedenle yenilendiğini belirtti. Akay, “İş dünyasında artık her şeyin üretime bağlı olmadığı, iletişime de üretim kadar ihtiyaç duyulduğu bir dönemi yaşıyoruz ve kurumsal geleceğimizi de bu yönde tasarlıyoruz. Bir kurum için vazgeçilmez olan sürdürülebilirlik kavramı da iletişimden başlıyor çünkü artık büyük olmak ve daima büyük kalmak, sadece bugün başarıyor olmakla sınırlı kalmıyor. Başarılarınızı ileriye taşımak için geleceği tasarlıyor olabilmelisiniz, vizyonunuzla güven vermelisiniz ve tüm bunları gerçekleştirebilmek için iletişimi sürdürülebilir hae getirmelisiniz” dedi.



Şirketin yeni bir döneme girdiğini belirten Hüseyin Akay, uluslararası seviyelerde üretim yapmayı sürdüreceklerini, şirketin daha kurumsal hale getirileceğini belirtti. Akay, “Kayseri Şeker’i global endüstrinin şampiyonlar liginde yer alan ve dünyanın en büyük markaları ile sürdürülebilir iş birlikleri yapan bir kurum mertebesine yükselttik. Ve bunu hep birlikte başardık. Anadolu, sadece ülkemizde değil, tüm dünyada tarım kültürünün merkezidir. Kayseri Şeker olarak, tarım ve tarıma dayalı endüstrinin gelişimine öncülük ediyoruz. Tarım alanlarımızdan fabrikalarımıza uzanan süreci, AR-GE, teknoloji, doğaya saygı, verimlilik, sürdürülebilirlik, akıllı tarım, iyi tarım gibi birçok değer ile uluslararası standartlarda yönetiyoruz” diye konuştu.



Faaliyetlerine 1954 yılında başlayan Kayseri Şeker, daha sonraki süreçte Turhal ve Boğazlıyan şeker fabrikalarını da bünyesine kattı. Yıllık 3.2 bin ton pancar işleyerek 460 bin ton şeker elde eden şirkette 4 bin 400 kişi çalışıyor. Kayseri Şeker’in bütün fabrikalarına ürün veren 16 bin çiftçi bulunuyor. Şirketin sahibi kooperatifin üye sayısı ise 78 bin kişi.