Kayseri Şeker, Turhal’da çiftçilerle tanışıyor

17 Mayıs 2018

HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ - Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sürecinde Turhal Şeker Fabrikası’nı alan Kayseri Şeker, fabrikanın sözleşmeli pancar ekimi yapan 9 bölgesindeki üreticiler ile toplantılar yapmaya başladı.

Turhal Şeker Fabrikası için özelleştirme idaresi ile 7 Haziran da sözleşme imzalanacak. Tokat, Niksar, Artova ve Çamlıbel’de pancar çiftçileri ile tanışma toplantısı düzenleyen Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, şeker sektörünü ayakta tutan en güçlü kuruluş haline geldiklerini belirterek, “Niyetimiz 84’ncü kampanya dönemini yaşayan Turhal Şeker Fabrikası’nı, Kayseri Şeker ile birlikte daha onlarca yıl geliştirerek yaşatmak” dedi.

İhaleler onaylandıktan sonra ilk ziyareti bölge çiftçilerine yaptıklarını kaydeden Akay, “Şeker sektörü Türkiye için stratejik öneme sahip. Pancar çiftçisi ve bu fabrikaların yaşaması için yapılan üretimler bizim için çok değerli. Bizde çiftçimizin ayakta kalması için elimizden geleni yapacağız” dedi. Toplantıya çiftçiler, ziraat odası, kooperatif ve tarımsal kuruluş temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları ile nakliyeciler yoğun ilgi gösterdi.