Kayseri Şeker, ürün çeşitliliğini artıracak

05 Ekim 2017

Kayseri Şeker, kâra geçmesinin ardından başlattığı yatırım hamlesi ile faaliyet alanını genişletiyor. İki yıl önce başlatılan lisanslı depoculuk yatırımları tamamlandı. Şimdi yeni depolar için planlamalar yapılıyor. Sözleşmeli tarımı artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında da yeni ürünlerin ekimi teşvik ediliyor.

Kayseri Şeker'in bu yılki yatırım defterinde besicilikten, nitelikli buğday yetişen bölgelerde makarna üretimi için fabrika kurulmasına kadar proje var. Yurtiçinde pancardan şeker üretimi yapan başlıca kuruluşlardan biri olan Kayseri Şeker'in özkaynağı 2011 yılında yaklaşık 177 milyon TL iken, bu yıl yaklaşık 772 milyon liralık özkaynak açıklandı. Kayser Şeker'in yatırım hedefleri hakkında bilgi veren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay , "Çiftçilerin diğer tarımsal faaliyetlerle de para kazanacağı yöntemler geliştirmeye çalışıyoruz. Bölgemizde yetişen başka tarım ürünleri ile ilgili sözleşmeli tarımı geliştirmeye başladık. Bu uygulamayı öne çıkarıyoruz. Danelik mısır, tohumluk arpa, buğday, nohut, fasulye, kabak çekirdeği gibi ürünlerde sözleşmeli tarımı geliştirmek durumundayız" diye konuştu.

Alınacak ürünler için yeni paketleme tesisi kurduklarını belirten Akay, "Çiftçilerin sözleşmeli üretim yaparak, gelir seviyesinin artmasını hedefliyoruz. Sözleşmeli tarım, pancar üretimine destek vermek için de yaptığımız bir çalışma. Çünkü pancarda verimliliği artırmanın yolu münavebe uygulamaktan geçiyor. Türkiye'de üç yılda bir münavebe uygulanıyor. Diğer türlü verim azalıp toprakların hastalanmasına neden oluyor. Bu model şeker pancarına alternatif değil, pancar üretimini destekleyecek bir model" diye konuştu.

"İki Ar-Ge projesi ticari ürünle sonuçlandı"

Çiftçinin ürününe alım garantisi verip, piyasada fiyat dengesine de katkıda bulunacaklarını söyleyen Hüseyin Akay, "Bu yıl nohutta 3 bin 500 dekar , fasulyede bin 500 dekar alanda üretim yaptık. Bunların yanı sıra çiftçilerin sözleşme harici ekimleri de var. Bölgemizde üretim ve satış potansiyelini tespit ediyoruz. Yurtiçinde bunu en etkili şekilde pazarlamanın yanı sıra ihracatla da değerlendireceğiz. Lisanslı depoculuk faaliyetlerimizi de geliştirmek istiyoruz" dedi. Ayrıca, hayvancılık konusunda da bir yatırım planladıklarının altını çizen Akay, "Pınarbaşı bölgesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa bir proje çerçevesinde 2 bin 650 başlık besi hayvanı kapasiteli ahırlar oluşturuluyor. Projenin sadece inşaat yatırım tutarı 8.6 milyon lirayı buluyor. İnşaatın dışındaki yatırım tutarı da aynı düzeyde" diye konuştu.

Öte yandan Ar-ge merkezlerinde 16 projenin çalışmalarının sürdüğünü belirten Hüseyin Akay, dört projenin TÜBİTAK tarafından desteklendiğini, üçünün de değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi. TÜBİTAK 1501 pancar posasından diyet lifi üretimi projesinin ticari ürün çıktısı ile sonuçlandığı bilgisini veren Akay, "Bu ürünümüz için büyük ölçekli üretim planlıyoruz. Solucan gübresi de ticari ürün ile sonuçlandı. Üretilen gübreleri fabrikamızın marketinde, solucanları ise piyasada satışa sunduk" dedi. Ar-Ge merkezlerinin ikinci faaliyet döneminde Ar-Ge harcamalarının 5.9 milyon lirayı bulduğunu kaydeden Akay, "Yapılan harcama birinci faaliyet dönemine göre yüzde 12 arttı" dedi.