Kayseri Ticaret Odası üyelerine 40,9 milyon TL nefes kredisi

03 Temmuz 2020

OKTAY ENSARİ-KAYSERİ

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, pandemi sürecinde odaya kayıtlı 788 üyenin 40,9 milyon liralık nefes kredisi aldığını açıkladı. Pandemi sürecinde oda olarak olanaklarını üyelere seferber ettiklerini, nefes, cansuyu ve işe devam kredileri ile destek sağladıklarını söyleyen Gülsoy “Nefesimiz yetene kadar üyelerimizin yanındayız dedik. Nefes kredisi için şu ana kadar odamızdan 788 üyemize 40,9 milyon TL kaynak kullandırıldı. Küçük işletme cansuyu kredisinde de 855 üyemiz 21 milyon lira kredi kullanmıştır. Kentte işe devam kredisinde ise 3 bin 500 kişiye yaklaşık 2 milyar 500 milyon TL kullanım sağlandı” dedi.

Bankaların hükümetin, kamu katılım finans kuruluşlarıyla yeni normale dönüş sürecinde ekonomik ve sosyal hayatı canlandırmak için 4 yeni finansman paketini devreye aldığına da dikkati çeken Ömer Gülsoy sözlerini şöyle tamamladı: “İçinde bulunduğumuz bu süreçte konut, otomobil, tüketici ve tatil için düşük faizli kredi paketi önemli bir adım. Bu imkanların sağlanması ile vatandaşlarımızın ertelediği alımlarla birlikte iç piyasada ciddi bir hareketlilik oluştu. Sektörlerimizin daha da güçlü bir şekilde canlanacağına inanıyoruz”