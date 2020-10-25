Kayseri Ticaret Odası’nda Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi açıldı

25 Ekim 2020

KAYSERİ-DÜNYA

Kayseri Ticaret Odası (KTO), kısa süre önce hayata veda eden eski başkanlar Hasan Ali Kilci ile Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu’nun isimlerini verdiği toplantı salonlarının açılışını gerçekleştirdi. Odada Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi de açıldı. KTO Başkanı Ömer Gülsoy’un ev sahipliği yaptığı programa Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

“Eski başkanlarımızın adını her daim yaşatacağız”

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, “Eski başkanlarımızdan Hasan Ali Kilci ve Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu geçtiğimiz aylarda ve erken yaşta aramızdan ayrıldı. Biz ‘marifetin iltifata tabi’ olduğuna inandığımız için iki eski başkanımızın adını da meclis kararıyla odamız bünyesindeki salonlara verdik. Eski başkanlarımızdan Hasan Ali Kilci, uzun dönem başkanlığı süresince dengeyi gözeterek ülke ve şehrimiz meselelerine karşı her zaman hassasiyet gösteren bir isim oldu. Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu’da şehrimizin ve üyelerimizin menfaatine olan çalışmaların içerisinde yer aldı. Şehrimizin gelişimine katkı sunan başkanlarımızı unutmamamız ve unutturmamamız gerekiyor” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, “Kayseri Ticaret Odası aslında insanlarda var olması gerekenleri göstermek açısından güzel bir işe imza attı. Hasan Ali ağabey camiamızın büyüğü. 70’li yıllardan sonra birçok alanda beraber çalıştık. TOBB’un seçimlerinde benim başkan seçilmemi destekleyen 5 odadan bir tanesiydi. Ayrıca Türk iş dünyasına da büyük destekleri oldu. Ailesine sabırlar diliyorum. Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu da benim çocukluk arkadaşımdı. O da benim kardeşim olmadığı için bir kardeş gibiydi. Asaf’ın en önemli özelliği iş adamı olmasına rağmen hayırseverliğiydi” ifadelerini kullandı.

Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi KTO’nun önemli projelerinden biri

Açılışı yapılan Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin de odanın önemli projelerinden biri olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Ahilikte var olan bu durumu biz unuttuk ve yabancılardan keşfettik. İki tüccar batıda anlaşamazsa arabuluculuk ve tahkim ile çözüyordu. Biz mahkemeler yoluyla çözüyorduk. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül nitelikli bir işe imza atarak, tahk,m ve arabuluculuk sisteminin başlamasını sağladı. İşçi benden alacaklıysa parasını 4 yıl sonra alabiliyordu. Şimdi yüzde 70 oranında anlaşıyoruz. Mahkemelerin yoğunluğu bitti. Yüzde 30'u ancak iş mahkemesine gidiyor. Anlaşamayınca üç ayda bu iş bitiyor. Arabuluculukta anlaşamayınca da basit ve hızlı üç ayda dava sonuçlanıyor. Borçlu alacaklı anlaşamayınca, KATOTAM tarafsız kişi atıyor, üç ay içinde bu iş bitiyor. Alacaklıysan borçluysan hak yerini buluyor. Aslında adalet ve güven duygusu bir ülkede ne kadar güçlüyse o ülkenin ekonomisi de güçlü oluyor" ifadesini kullandı.

“Hatıralarımız canlandı”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da “Böyle anlamlı ve önemli bir tören hepimizi memnun etti. Bizler kültürümüzde geçmişimizi ve vefat edenlerimizi hem hayırla yad ederiz. Böyle bir anlayışa sahibiz. O açıdan benimde Kayseri’mize hizmet ettiğimiz yıllar içerisinde gerek Hasan Ali Başkanımız gerekse Asaf Başkanımla sürekli hukukumuz oldu. Burada da geçmişe dönük fotoğrafları görünce hatıralarımız canlandı. Önemli bir çalışma olmuş” diye konuştu.