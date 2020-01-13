Kayseri Üniversitesi kendi yerleşkesine taşınacak

13 Ocak 2020

Hilal SÖNMEZ

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, üniversitenin kuruluşundan bu yana geçen 16 sürede yapılan faaliyetler hakkında bilgiler paylaştı.

Eğitim öğretime şu anda Erciyes Üniversitesi Kampüsü'nde devam eden Kayseri Üniversitesi'nin 2020-2021 eğitim öğretim yılında kendi yerleşkesine geçeceğini aktaran Rektör Karamustafa, “15 Temmuz Kampüsü Kayseri Üniversitesi'nin ana merkezi olacak. Oradaki binalara geçeceğiz. Erciyes Üniversitesi içerisinde kullandığımız binaları boşaltacağız. Erciyes Üniversitesi boşalttığımız binalara geçecek. Bu taşınma süreci eğitim ve öğretimin olmadığı, 15 Haziran ile 1 Temmuz'dan sonra, Eylül'den önceki süreçte tamamlanacak. Türkiye'de 14'ü yeni olan 16 tane üniversite kuruldu. Biz bu 14 yeni üniversite içinde şu ana stratejik planını hazırlamış olan 7 - 8 üniversiteden biriyiz. Ayrıca erasmus belgemizi aldık. Bazı şeylere fikir aşaması oluşuyor ama hayata geçmesi zaman alabiliyor. O yüzden bunlarla ilgili fikir aşamasından eylem aşamasına dönüşebilecek süreçleri de tamamlamış olduk” dedi.