Kayseri ve Niğde'de 11 bin esnaf, 50 milyon TL kredi kullandı

05 Haziran 2020

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası, yaklaşık 80 gündür kapalı kalan iş yerlerini açık alanda düzenledikleri basın toplantısı ile açtılar. Programda konuşan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan, Kayseri ve bağlı bölgesi Niğde ile birlikte toplamda 11 bin esnafa 50 milyon TL değerinde kredi kullandırdıklarını açıkladı.

Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında kapatılan iş yerlerinin tamamı, alınan önlemlerle birlikte tekrar açıldı. Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası da, yeni döneme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Oda Başkanı Altan Aydemir, yaklaşık üç aydır kapalı kalan iş yerlerinin kira ve giderlerine yönelik, dükkân sahipleri ve işletmecilerin karşılıklı olarak anlayış göstermeleri gerektiğini dile getirdi. Aydemir, salgın süresinde kapanan çok fazla işletme olmadığını dile getirerek, “Yaklaşık 80 gündür kapalı olan işletmelerimiz açılmaya başladı. Zor bir süreçten geçtik. Ahi Evran terbiyesi ile yetiştiğimiz için işletmelerimizi de dualarla açmak istedik. Dükkân sahiplerinin de kiracıların da bu süreçte ılımlı olması gerekiyor. Bu süreçte kapanan fazla bir işletmemiz olmadı. Bugünden sonra da bilim kurulundan çıkacak tüm kararları uygulamaya hazırız.” diye konuştu.

Programa, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan da katıldı. Salgın döneminde esnafın kullandığı kredi miktarına yönelik açıklamalarda bulunan Alan, “Kayseri’de 30 bini aşkın esnaf ve sanatkârımız var. Eş ve çocuklarımızla birlikte 150 bin kişiyiz. İşlerimize ara vermek zorunda kaldığımız bu üç aylık dönemi, bundan sonraki süreçte çalışarak telafi edeceğiz. Bu süreç içinde Kayseri ve bağlı bölgemiz Niğde ile birlikte toplamda 11 bin esnafımıza yaklaşık 50 milyon TL değerinde kredi kullandırdık. Krediler esnafımız için can suyu oldu ve hala başvuruda bulunan esnaflarımızı geri çevirmiyoruz.” ifadelerini kullandı.